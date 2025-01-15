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唯一目標就是逮捕！南韓公調處：不考慮讓尹錫悅自願到案

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓公調處人員今晨二度試圖執行對總統尹錫悅的逮捕令。路透
南韓公調處人員今晨二度試圖執行對總統尹錫悅的逮捕令。路透

南韓警方與公調處人員今晨前往總統官邸，第二度試圖執行對總統尹錫悅的逮捕令，總統警護處在當地時間上午8時半左右，打開第3道防線，允許調查人員進入，並逮捕警方警護處次長金成勳。尹錫悅律師團表示，目前正在協商讓尹錫悅自行離開官邸並到案說明，但公調處回應，目前不考慮讓尹錫悅自願到案接受調查。

韓國媒體YTN報導，公調處在當地時間15日上午9時召開記者會，說明尹錫悅逮捕令的執行狀況，提到現場有40名公調處人員，執行逮捕令後，尹錫悅將被移送至公調處辦公室，總統警護處目前要求協商公調處大樓的安檢程序。

公調處也強調，調查人員已進入官邸區域，正就逮捕令執行相關事宜進行協調，稱「執行逮捕令是目標和目的，目前不考慮讓尹錫悅總統自願到案接受調查。」

據報導，公調處已準備配有錄影設備的調查室、單獨休息區和長達200頁的問卷，若尹錫悅同意，將會進行錄影。而尹錫悅則可能在調查中行使緘默權，公調處調查過程預計會遭逢困難。此外，公調處須在拘捕後的48小時內，決定是否進一步拘留或釋放尹錫悅。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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