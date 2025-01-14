快訊

證嚴上人嫌佛陀問病圖壁畫太貴？ 李健儀打臉抄襲仔：慈濟師姐都被騙

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

獨／黃仁勳來台首站將拜會台積電 2大AI巨頭會面聚焦這點

南韓公調處稱取得官邸外圍出入許可 尹錫悅方急發聲明否認

中央社／ 首爾14日專電
南韓總統尹錫悅。法新社
南韓總統尹錫悅。法新社

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天表示，將針對總統尹錫悅執行逮捕令的相關人員今天已經取得總統官邸外圍出入許可。但尹錫悅方取得相關公文指出，公調處並未取得許可，若強行進入官邸為違法行為。

公調處表示，為執行逮捕令的公調處所屬檢察官、搜查官，以及國家搜查本部、國防部調查本部所屬搜查官，今天向負責總統官邸外圍警衛工作的陸軍首都防衛司令部55警衛團申請官邸出入許可獲准。

根據韓國總統警衛法，55警衛團受警衛處指揮，負責總統官邸外圍警衛工作，韓國公調處和警方組成的聯合偵查組3日首次嘗試執行逮捕令時，就是在官邸外圍遭55警衛團阻擋。

韓聯社推測，若55警衛團允許聯合偵查組進入外圍大門，公調處可能在15日凌晨5時左右第2次嘗試執行逮捕令，但警衛處是否會讓聯合偵查組進入官邸內部仍是未知數。

甚至尹錫悅的辯護律師團稍早發布緊急聲明，稱公調處實際上並未取得出入許可，尹錫悅方公布的55警衛團公文中表示，因申請區域屬於軍事設施、同時也是國家保安設施警衛區域，警衛團無法發給許可，要求公調處向警衛處提出申請。

警衛處今天上午與公調處、警方共同發表聲明稱三方協議沒有特別進展；警衛處下午又發布聲明表示，在總統官邸等特定警衛區域，會根據現行規定應對違法行為，所有出入人員都必須向負責單位事前申請，聲明也表示，執行逮捕令時，無論什麼情況，警衛處都會盡全力防止發生物理衝突。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

尹錫悅未出席！首場彈劾聽證會3分鐘結束

韓憲法法院開審彈劾案 尹錫悅不出席

明晨2次逮捕尹錫悅人力增8倍！南韓公調處擬出動千名警力

準備逮捕尹錫悅！公調處、警護處對峙後首談判 協商二次行動

相關新聞

解密韓國戒嚴調查！尹錫悅下令「可以開槍抓人」

因發動戒嚴而被以涉入「內亂」立案的南韓總統尹錫悅，因3次拒絕接受傳喚調查，而遭警方前往首爾翰南洞官邸逮捕。尹錫悅成為南韓首位在任內被逮捕的總統，也是繼全斗煥、盧泰愚、李明博、朴槿惠後，第5位被拘提的前現任元首。

不能回答還是拒答？尹錫悅拘提到案沉默不語 檢調不排除夜間偵訊

南韓總統尹錫悅遭到拘捕後行使緘默權，到底是不發一語，還是說「我不能回答」？公調處人員透露：「可以想成是前者」。此外，尹錫...

尹錫悅9000字向人民致親筆信！喊冤「戒嚴不是犯罪」：是總統權限

南韓總統尹錫悅今早遭到公調處執行拘提，目前在公調處總部接受訊問，臉書官方帳號稍早上傳他被捕前寫下的親筆信，強調「戒嚴不是...

韓國人看尹錫悅被捕反應曝！尹粉一片錯愕 網嗨翻「過好年囉」

南韓總統尹錫悅15日遭戒嚴聯合偵查組（聯偵組）逮捕，成為南韓史上首位被逮捕的在位總統，一時成為國際媒體關注熱點。至於南韓...

南韓陷政治混亂6周 戒嚴風波「前因後果」時間表一次看

南韓總統尹錫悅自去年底頒布戒嚴令，並派士兵和直升機進駐國會以來，令南韓陷入長達6週的政治動盪。尹錫悅被迫收回戒嚴令後即遭...

只能扣48小時就得放人？錯！檢方聲押尹錫悅可達20天

南韓總統尹錫悅因涉嫌內亂罪15日被拘提到案，今天的偵訊告一段落後，預計將被送往京畿道義王市首爾拘留所，3坪大小的獨居房。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。