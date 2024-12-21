快訊

南韓女星李英愛1行動遭疑和金建希關係密切 提告求償逾500萬敗訴

砲灰？赴俄北韓士兵遭諷「普亭絕望的選擇」 脫北者反揭優勢：勿輕敵

獨／檳榔專法草案出爐 4重點：販賣需核准、孕婦兒少禁食

南韓女星李英愛1行動遭疑和金建希關係密切 提告求償逾500萬敗訴

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓女星李英愛2015年擔任該年度韓國小姐選美比賽評審。美聯社
南韓女星李英愛2015年擔任該年度韓國小姐選美比賽評審。美聯社

南韓中央日報報導，南韓YouTube頻道「開放共感TV」稱，53歲女星李英愛向故總統李承晚紀念基金會捐款5000萬韓元（約台幣113萬元），顯示她與第一夫人金建希關係密切。李英愛因此在去年10月向首爾西部地方法院提起民事訴訟，求償2億5000萬韓元（約台幣564萬元）。但法院20日裁定李英愛敗訴。

李英愛去年9月向故總統李承晚紀念基金會捐款5000萬韓元。「開放共感TV」則在同月上傳影片報導此事，稱李英愛捐款顯示她和第一夫人金建希關係匪淺。李英愛向警方舉發該頻道，並以誹謗和散播假訊息為由提起民事訴訟。

法院去年10月向「開放共感TV」前代表鄭壽天（音譯）提出和解協議。他們建議鄭壽天刪除這支影片，在未來放棄報導李英愛和金建希間的私交，並在要討論李英愛的政治傾向時徵求她的意見。雙方都向法院提出異議，審判被迫繼續進行。

首爾西部法院地方法院民事合議12部20日裁定李英愛敗訴。

南韓 女星 捐款

延伸閱讀

調查：詐騙、貪贓枉法 影響台灣生活素養觀感

假訊息來勢洶洶 真AI能否逆風翻盤？大數據金志丞剖析三大觀點

被酸嫁馬克宏是戀童癖 法第一夫人怒告4名網友

影／平行時空！阿塞德官邸廚房山珍海味 第一夫人還挑食「不吃菠菜」

相關新聞

南韓女星李英愛1行動遭疑和金建希關係密切 提告求償逾500萬敗訴

南韓中央日報報導，南韓YouTube頻道「開放共感TV」稱，53歲女星李英愛向故總統李承晚紀念基金會捐款5000萬韓元（...

南韓國會公布彈劾尹錫悅案法律團隊17人名單 前大法官入列

南韓總統尹錫悅的彈劾案將於27日起由憲法法院審理，控辯雙方積極招兵買馬組建法律團隊準備進行大鬥法。國會21日公布17人的...

美表態支持南韓代理總統

美國副國務卿坎伯十九日在華府舉行的亞太媒體記者會說，美方全力支持南韓代理總統韓悳洙發揮過渡作用，拜登政府將在明年下台前和...

尹錫悅遭彈劾後執政黨陷危機 潛在總統候選人支持度全遭輾壓

南韓中央日報20日報導，在尹錫悅總統即將因宣布戒嚴面臨彈劾審判後，一分新的民調顯示，執政的保守派國民力量黨潛在總統候選人...

尹錫悅尚未接收通知 南韓憲法法院將決定是否視作送達

南韓總統尹錫悅因「12.3緊急戒嚴事件」遭國會表決彈劾，憲法法院正就此案準備審理，但寄送給尹錫悅的相關文件通知仍無人收件...

韓戒嚴當天出動1500兵、配1萬發實彈 尹錫悅熱貼YouTuber曝光

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅3日晚間發布緊急戒嚴後，國防部派遣軍隊前往國會，據國會議員取得報告，確認當時約出動1500多名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。