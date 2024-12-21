南韓女星李英愛1行動遭疑和金建希關係密切 提告求償逾500萬敗訴
南韓中央日報報導，南韓YouTube頻道「開放共感TV」稱，53歲女星李英愛向故總統李承晚紀念基金會捐款5000萬韓元（約台幣113萬元），顯示她與第一夫人金建希關係密切。李英愛因此在去年10月向首爾西部地方法院提起民事訴訟，求償2億5000萬韓元（約台幣564萬元）。但法院20日裁定李英愛敗訴。
李英愛去年9月向故總統李承晚紀念基金會捐款5000萬韓元。「開放共感TV」則在同月上傳影片報導此事，稱李英愛捐款顯示她和第一夫人金建希關係匪淺。李英愛向警方舉發該頻道，並以誹謗和散播假訊息為由提起民事訴訟。
法院去年10月向「開放共感TV」前代表鄭壽天（音譯）提出和解協議。他們建議鄭壽天刪除這支影片，在未來放棄報導李英愛和金建希間的私交，並在要討論李英愛的政治傾向時徵求她的意見。雙方都向法院提出異議，審判被迫繼續進行。
首爾西部法院地方法院民事合議12部20日裁定李英愛敗訴。
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