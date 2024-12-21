南韓國會公布彈劾尹錫悅案法律團隊17人名單 前大法官入列
南韓總統尹錫悅的彈劾案將於27日起由憲法法院審理，控辯雙方積極招兵買馬組建法律團隊準備進行大鬥法。國會21日公布17人的檢控團隊名單，包括最高法院前大法官、人權委員會前委員長、首爾高等法院前院長等人。綜觀名單，可發現國會方面的法律團隊主要以審判系統為主。
尹錫悅尚未公布法律團隊陣容及規模，但檢察總長的尹錫悅主要從檢調系統裡面徵才，以退休的檢察長為主。各界預期，審判將上演法律人間的激烈攻防。尹錫悅宣布戒嚴並下令逮捕國會議員，是否構成內亂罪，將是雙方主要爭點。
尹錫悅12月3日晚間突然宣布戒嚴，但在國會一致反對下，6小時候宣布解嚴，讓國際社會錯愕不已，引發後續的彈劾風波，但尹錫悅堅決不認錯。
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