美表態支持南韓代理總統

美國副國務卿坎伯十九日在華府舉行的亞太媒體記者會說，美方全力支持南韓代理總統韓悳洙發揮過渡作用，拜登政府將在明年下台前和南韓政府進行高層級會面。

韓聯社廿日報導稱，這可能包括韓美外長等高官會面。南韓總統尹錫悅三日突宣布實施緊急戒嚴令，美方因此相繼延後美韓雙邊的核諮商小組（ＮＣＧ）第四次會議、桌面推演的延伸嚇阻手段運用演習（ＴＴＸ），以及美國國防部長奧斯丁原定的訪韓計畫。

該報導還稱，尹錫悅彈劾案恐對韓美外交帶來相當大的衝擊。坎伯前述發言可被解讀為，華府持續透過美國駐韓大使館等管道與首爾溝通。

南韓代理國防部長金善鎬十九日與奧斯丁通話，重申兩國同盟關係仍堅若磐石。兩人一致同意，美韓同盟不受安全環境變化和各自國內政局影響；奧斯丁強調美方對維護韓方安全的承諾絲毫不動搖。

另外，由南韓高級公職人員犯罪搜查處（ＣＩＯ）、警方及國防部等機構人員組成的戒嚴事件「合作偵查本部」，廿日再次對尹錫悅發出傳喚通知書，要求他在廿五日耶誕節到京畿道果川市ＣＩＯ辦公室接受調查。

該通知書載明指控他涉嫌內亂罪和濫用職權妨礙行使權利。若他繼續無故不回應，ＣＩＯ擬向法院聲請拘捕令。

由於正準備審理尹錫悅彈劾案的南韓憲法法院，寄給尹錫悅的相關文件通知仍處於無人收件的「未送達狀態」，因此院方預計廿三日宣布是否直接視作「已送達」。而法院已訂定的彈劾案首次辯論準備期限仍是廿七日，原則上不會變。