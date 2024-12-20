南韓戒嚴偵查組傳尹錫悅耶誕節到案 再拒絕恐被逮捕

韓聯社報導，南韓負責調查「12.3戒嚴事件」的聯合偵查組20日第二度傳喚總統尹錫悅，要求耶誕節當天（25日）到案接受調查。

報導指出，戒嚴事件聯合偵查組稍早以快遞和電子公文的形式，發送傳喚通知書到尹錫悅官邸、總統辦公室總務秘書室和附屬室，要求尹錫悅於25日前往「高級公職人員犯罪調查處」（CIO）接受調查。

通知書明文寫到，尹錫悅涉嫌違反內亂罪、濫用職權妨礙行使權利等指控。據報，偵查本部考慮保安問題，選擇要求尹錫悅在公眾假期到案。

聯合偵查組16日首次向尹錫悅發送傳喚通知書，要求其18日到案說明，但尹錫悅拒絕傳訊。據了解，如果尹錫悅再度無正當理由拒絕傳喚，CIO計畫提請法院，批准逮捕尹錫悅。