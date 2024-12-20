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南韓戒嚴當天 軍隊拿到萬發實彈

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓總統尹錫悅三日晚間發布緊急戒嚴後，軍隊在國會外移動。路透
南韓總統尹錫悅三日晚間發布緊急戒嚴後，軍隊在國會外移動。路透

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅三日晚間發布緊急戒嚴後，國防部派遣軍隊前往國會，據國會議員取得報告，確認當時約出動一千五百多名兵力，配有各種槍枝及一萬發實彈。

韓聯社引述在野黨共同民主黨議員白承婀從國防部取得的資料報導，戒嚴當天，軍方共出動一千五百多名官兵，攜帶手槍、狙擊步槍等武器，並配置一萬發實彈。

接到命令參與戒嚴軍的官兵多數來自特戰司令部，共一一三九人，分別前往封鎖國會、中央選舉委員會及共同民主黨黨部。

資料中說，特戰司令部與首都防衛司令部當時共派出一○七部軍車，包括廿六部運送兵員的大型巴士、十五輛中型巴士、廿五輛軍用機車及二輛使用防彈材質的小型戰術車。另外，十二架黑鷹直升機載送陸軍特種部隊司令部所屬第七○七特殊任務團。

被派到現場的戒嚴軍都配有防彈鋼盔及防彈背心、夜視鏡等裝備，攜帶狙擊步槍、手槍等武器，並配有一萬發實彈。但軍方表示未將實彈發放，而是保管在車輛或直升機內。

尹錫悅已因此案上周遭國會彈劾，交由憲法法院審判。憲法法院發言人李珍十九日表示，該院送交彈劾案相關文件給尹錫悅，三度被拒收。法官們將討論，是否將視為案件材料已完成送達。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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