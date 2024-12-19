南韓憲法不足？國會議長談戒嚴「尹錫悅誤判」 批：從未真正溝通

韓國國會議長禹元植今天在外媒記者會上表示，「12.3緊急戒嚴事件」發生，並非韓國憲法有所不足，而是源於宣布戒嚴的總統尹錫悅個人誤判，批評尹錫悅從未真正與國會溝通。

禹元植今天在國會園區內舉行外媒記者會，說明近期國內政局變化及未來應對規劃，媒體提到關於尹錫悅主張宣布緊急戒嚴是為對付巨大在野黨的「不可避免的選擇」，禹元植並不贊同，「並沒有多少人民贊成（這種說法）。」

對於這次戒嚴事件是否顯示修憲的必要性，禹元植強調，這次事件並非憲法有所不足導致，而是尹錫悅總統權限，未好好考慮憲法及法律規定的誤判。

禹元植說，政治一定會有反對勢力，但在他看來，尹錫悅從未真正試圖去說服反對勢力，「新一屆國會上任後，尹總統一次也沒來過國會」，對於國會提出的質疑也從未正面答覆，「可以說是完全不與國會溝通」。

但禹元植也坦言，雖然這次事件與憲法無關，但目前憲法中關於宣布戒嚴的法規，已經是45年前剛民主化時訂定，並未與時俱進，確實有修憲必要。他指出，目前的憲法給予的權限太過於集中在總統手上，應該加以分散，並強化國會的權限。

被問及尹錫悅上任後24次行使「再議要求權」否決國會通過議案時，禹元植說明，尹錫悅否決議案共分兩種類型，一種是針對政策的否決，一種是針對他周遭親友相關特檢的否決，「我敢說過去從來沒有總統會否決針對他本人，或是家人、親信的特檢法」。

他也對今天代理總統韓悳洙在臨時國務會議中否決6項法案表達遺憾，「我已經跟代理總統說過，無論是否否決，都希望能有充分討論的時間」，禹元植說，目前還不能確定政府與國會能否就這6案保有充分討論。

對於戒嚴事件對韓國帶來的政局動盪風險，禹元植再三指出，這次事件反而凸顯韓國民主的恢復能力與克服危機的能力；為了盡快讓國政回到正軌上，國會接下來有3大重要工作執行。

首先是為處理尹錫悅彈劾案的3名大法官任命問題，禹元植認為在國會推薦人選的任命問題上「沒有理由產生爭議」，國會會盡力促成彈劾案審理順利進行。其次是為了盡快穩定國政與民生，組成串聯國會與政府密切合作的國政協議體，他說，「民主不在於誰掌權，而是體現在人民的生活中」。

最後則是力求盡快恢復韓國在國際社會上的聲譽，將透過強化國會外交來達成，著重說明韓國目前的情況，消除國際社會不必要的擔憂，力求在國際政權的轉換期間，避免外交空白。他說明，除了致函向所有邦交國說明現況，接下來規劃強化由議長及副議長邀請各國來訪交流，並由朝野議員共同組成5到6個外交代表團，派遣至美國、日本、中國、歐盟等主要國家交流。