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學者預測：尹錫悅彈劾案 憲法法院有望全票過

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
韓國總統尹錫悅。路透
韓國總統尹錫悅。路透

南韓總統尹錫悅遭國會彈劾後，全案已移送憲法法院審理。曾在南韓前總統李明博政府擔任法制處長，有南韓「第一憲法研究官」之稱的東西大學客座教授李石淵預測，全體憲法法院法官將一致判決尹錫悅彈劾案成立，將他撤職。

尹錫悅十八日在總統官邸度過六十四歲生日，並未安排特別活動或公開露面。他至今對涉嫌違法宣布戒嚴一事態度強硬，調查單位多次傳喚，他置之不理，警方數次到總統府搜索，也被拒絕。

韓民族日報等南韓媒體報導，憲法專家李錫淵在每日放送時事節目上表示，他認為「跟朴槿惠前總統的彈劾事由相比，此次彈劾尹錫悅理由更加重大且明確。總而言之，與尹錫悅相比，朴槿惠的彈劾事由『微不足道』」。

朴槿惠因閨密干政事件，被認定違反憲法和法律而遭彈劾，李錫淵認為，尹錫悅的叛亂指控更加嚴重，彈劾案遭憲法法院判決成立的可能性很高。

在朴槿惠彈劾審判時，李石淵當時也認為，憲法法院會一致判決將朴槿惠撤職，實際結果也是如此。針對尹錫悅彈劾案，李石淵則預測，這次案由更加明確，憲法法院最快二個月內得出結論。

對於尹錫悅辯稱，三日宣布緊急戒嚴是正當統治行為，李石淵認為，尹錫悅宣布戒嚴的理由不符合憲法規定要件，當時也並非需要動用軍隊來維護公共安全秩序的緊急情況。此外，「動用軍隊拉出國會議員，試圖控制選舉委員會，都屬於踐踏憲政秩序的暴動」。

李石淵指出，尹錫悅主張宣布戒嚴是他的統治行為，完全沒有說服力，「統治行為必須在憲法框架內進行，破壞憲法明顯屬於叛國罪」。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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