韓外長：戒嚴影響與美互動

南韓外交部長趙兌烈十八日表示，他正在擬訂計畫，因應美國總統當選人川普可能與北韓重啟核談判。趙兌烈坦承首爾的政治動盪，已影響南韓與川普團隊間互動。

路透報導，南韓外交部與財政部十八日罕見對外國媒體舉行聯合記者會，外交部長趙兌烈和財政部長崔相穆試圖安撫盟友，平息總統尹錫悅十二月三日企圖實施戒嚴以來造成的市場波動。這起事件在南韓引發數十年來最嚴重的政治危機，在尹錫悅三日決定戒嚴的國務會議上，趙兌烈和崔相穆發言強力反對戒嚴，但未能阻止尹錫悅。

趙兌烈表示，首爾當局已和川普競選團隊建立起「比他國更緊密的」聯繫網絡和溝通管道，但卻受到戒嚴令影響，削弱雙方政治層面互動。

趙兌烈說，他的團隊一直在擬定相關計畫，為川普新政府可能和北韓重啟談判預做準備，並稱川普己指派前任國家情報總監擔任特使，負責北韓政策等特別任務，「我們把這項任命視為證據，顯示川普並未忽視北韓核議題，我認為我們需要更積極地回應」。

他說：「我們與北韓的溝通管道已被切斷，因為他們拒絕對話和協商，但如果有任何機會，我們願意針對核子在內的所有議題與北韓對話。」

南韓東亞日報等媒體報導，川普十六日在佛州海湖莊園舉行勝選後首場記者會，侃侃而談一個多小時，提到世界局勢時，川普說他和大陸國家主席習近平是朋友，也說他和北韓領導人金正恩處得不錯，但整場記者會完全未提南韓。

尹錫悅上周遭國會彈劾，目前被停職由總理代理，若憲法法院判決彈劾案成立，他將下台重新選舉。然而，審判和重選需要幾個月，這意味川普明年一月廿日就職後，南韓將欠缺一個有威信的領袖與川普往來。

路透說，對於南韓戒嚴事件，美國發出異常直率的批評，美國副國務卿坎伯稱尹錫悅的戒嚴決定 「嚴重誤判」。

白宮國家安全顧問蘇利文十七日在紐約一場論壇表示，尹錫悅宣布戒嚴出人意料，但南韓民主體制「撐過來了」。蘇利文說，美國也在二○二一年一月六日發生過國會大廈暴動案，顯示「即使在高度先進、堅實的民主政體，戲劇性事件也會發生。真正的考驗是，即使民主體制扭曲，最終能否撐得住」。

蘇利文預測，在後冷戰時代結束、另一場競爭上演的新時代，未來全球還會看到更多意外。