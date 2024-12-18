川普上任可能重啟北韓核談判 南韓預擬因應計畫

中央社／ 首爾18日綜合外電報導
南韓外交部部長趙兌烈。圖／歐新社
南韓外交部部長趙兌烈。圖／歐新社

南韓外交部長趙兌烈今天表示，他正在就美國總統當選人川普可能與北韓重啟核談判擬定因應計畫，並坦言首爾當局的政治動盪已影響與川普團隊間的關係。

路透社報導，南韓外交部與財政部今天罕見針對外國媒體舉行聯合記者會，外交部長趙兌烈和財政部長崔相穆試圖安撫首爾的盟友，平息總統尹錫悅12月3日企圖實施戒嚴以來造成的市場波動，這起事件在南韓引發數十年來最嚴重的政治危機。

趙兌烈表示，首爾當局已和川普競選團隊建立起「比他國更緊密的」聯繫網絡和溝通管道，但卻受到戒嚴令影響，削弱雙方在政治層面的互動。

趙兌烈說，他的團隊一直在擬定相關計畫，為華府和平壤當局可能重啟的談判預做準備，並稱川普點名前任國家情報總監擔任特使，負責北韓政策等特別任務，「我們把這項任命視為證據，顯示川普並未忽視北韓核議題，我認為我們需要更積極地回應」。

他說：「我們與北韓的溝通管道已被切斷，因為他們拒絕對話和協商，但如果有任何機會，我們願意針對核子在內的所有議題與北韓對話。」

平壤無視美國總統拜登在過去4年來，試圖在沒有任何先絕條件的情況下重啟對話的外交努力；川普團隊則是不斷找機會與北韓領導人金正恩進行直接會談，希望減少武裝衝突的風險。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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