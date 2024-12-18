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韓國情報司令官涉策劃戒嚴被捕 前任者也涉案

中央社／ 首爾18日專電

韓國「12.3緊急戒嚴事件」合作偵查本部調查如火如荼展開，前任及現任情報司令官被懷疑曾在速食店討論戒嚴相關準備。現任司令官文相浩已被捕，前任盧相元逮捕令仍待審查。

合作偵查本部特別搜查團17日向媒體表示，已確認前情報司令官盧相元（音譯）事前曾與前國防部長金龍顯、情報司令部相關人士討論戒嚴相關事項，搜查團依此聲請逮捕盧相元。

高層公職人員犯罪搜查處17日也收到現任情報司令官文相浩（音譯）的逮捕令，今天中午12時20分許由高層公職人員犯罪搜查處與警方合作將其逮捕。

盧相元曾在前總統朴槿惠任內擔任情報司令官。他被認為是在這次戒嚴事件中，以一般人身分協助金龍顯計劃戒嚴的「線人」。

警方認為，盧相元在總統尹錫悅3日發布緊急戒嚴的兩天前，曾與文相浩及情報司令部兩名上校在速食店見面，事前模擬戒嚴情況；盧相元當時可能為選舉爭議，指示3人在戒嚴時掌握中央選舉管理委員會的伺服器。

韓聯社報導，其中一名上校日前接受警方訊問時陳述當時具體情況，表示盧相元詢問是否安排好前往中選會人選時，文相浩立刻回應「是」。警方也掌握到4人在速食店用餐對話的監視器畫面。

文相浩15日曾在接受警方特別搜查團調查時被緊急逮捕，但檢方當時以「違反軍事法院法的裁判權規定」等為由，不承認警方的緊急逮捕行動，隔天便釋放文相浩。警方因此將此案交由參與合作偵查本部的高層公職人員犯罪搜查處調查。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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