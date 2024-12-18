尹錫悅無視戒嚴聯合偵查組傳喚 未如期到案

韓國總統尹錫悅本月初戒嚴又解嚴引發軒然大波，他今天無視傳喚，並未如期前往「高級公職人員犯罪調查處」（CIO）接受訊問。

韓國聯合新聞通訊社今天報導，由CIO、警方和國防部調查單位等機構人員組成的合作偵查本部，先前要求尹錫悅於今天上午10時至首爾以南的CIO果川（Gwacheon）辦公室報到。

但尹錫悅並未到案，也未提出延期到案的要求。

尹錫悅因本月3日突然宣布戒嚴而面臨煽動叛亂指控，目前已被停職。憲法法院正在審理國會日前通過的彈劾案。

相關單位已多次嘗試向尹錫悅發出傳票，但總統辦公室不是拒收，就是把信件退回。

CIO處長吳東運（Oh Dong-woon，音譯）昨天告訴國會議員，傳票是遭「蓄意」拒收，CIO將迅速採取「合法」措施予以回應。

吳東運表示，CIO正檢視是否達到對尹錫悅發出逮捕令的標準。他們的結論是，與其在沒有逮捕令的情況下嘗試緊急逮捕，這麼做「最符合合法程序」。

CIO同時也在考慮是否第二度發出傳票。

此外，檢方也在對戒嚴案進行平行調查，並於尹錫悅15日拒絕接受傳喚後，另行要求他於21日到案。