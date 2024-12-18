南韓憲法法院 令尹錫悅交答辯狀

南韓國會十四日通過尹錫悅總統彈劾，全案現在送交憲法法院審理。韓媒十七日報導，憲法法院已要求尹錫悅針對彈劾案提交答辯狀，辯護律師團隊則否認內亂指控，同意配合調查，並稱將在公開的彈劾聽證會上進行陳述。同時，南韓警方二度欲搜索總統府，但照樣無功而返。

尹錫悅目前已因涉嫌內亂而接受檢警、國防部和反貪腐調查人員組成的「緊急戒嚴事件」合作偵查本部調查，並遭限制出境。如果罪名成立，尹錫悅和部分核心圈人士可能面臨無期徒刑甚至死刑。

南韓憲法法院已宣布，廿七日將針對尹錫悅彈劾案舉行審前聽證會。憲法法院法官金炯枓十七日說，院方前一天上午已向尹錫悅發出通知，尹錫悅是在前一天收到通知書，則須在二十三日前提交答辯狀。

尹錫悅辯護律師之一石東炫說，尹錫悅否認內亂罪指控，「有信心在法庭上陳述自己的立場，並將依據自身信念行事」。

石東炫說，憲法法院何時公開辯論尚不明確，但若開庭，尹錫悅將出庭表態，主張不是為了篡奪政權而發起內亂，也沒有暴動因素，因此內亂罪不成立。

南韓檢察廳十一日首度以涉嫌主導內亂、濫用職權等罪嫌傳喚尹錫悅，但遭尹錫悅以尚未任命律師拒絕，隨後在十六日二度傳喚，並於十七日上午表示要求尹錫悅二十一日前到案接受調查，否則不排除申請逮捕令抓人。

尹錫悅至今態度強硬，對於檢警傳喚、搜索等調查行動全不配合。從三日宣布戒嚴至今，調查此案的檢警完全無法和尹錫悅直接聯繫。

針對尹錫悅是否會配合檢方要求到案，委任律師答稱「難以對外說明」，將於幾天內發表聲明。假如尹錫悅選擇到案配合調查，將是南韓史上首度有現任總統以嫌疑人身分接受檢方偵訊的案例。

此外，由警察廳、反貪腐機構與國防部組成的合作偵查本部也已經要求尹錫悅在十八日前到案接受調查，但尹錫悅方面已表明當天不會出席。合作偵查本部再次通知尹錫悅廿一日前到案應訊，否則可能遭到逮捕。

此前，涉嫌參與戒嚴行動的前防長金龍顯、陸軍特戰司令郭種根、反間諜司令呂寅兄、首都防衛司令李鎮雨、前戒嚴司令部司令陸軍參謀長朴安洙相繼被捕。

合作偵查本部也於十七日再次試圖搜查總統府，進入總統府總統警護處的電腦伺服器，以取得警察廳廳長趙志浩等人的保密電話通聯紀錄。尹錫悅在發布戒嚴當天打了六通電話給趙志浩，相關伺服器資料被視為偵辦案件的核心線索。不過，總統府仍以「公務及軍事機密要地不可擅自入內」為由，阻攔檢警。雙方對峙近八小時後，警方於下午六時左右撤離。