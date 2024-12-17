韓南警方今再試圖搜查總統府 找通話紀錄

韓聯社報導，韓國「12.3緊急戒嚴事件」合作偵查本部今天再次試圖搜查總統府以取得相關證據，這是調查總統尹錫悅實施短暫戒嚴是否合法的一環。

由韓國警方與反貪機構「高級公職人員犯罪調查處」（CIO）等組成的合作偵查本部今天試圖進入總統府總統警衛處的電腦伺服器，以取得警察廳長等人所使用電話的通話紀錄。

警方和總統府並未立即發表評論。「高級公職人員犯罪調查處」則拒絕置評。

路透社報導，根據法院和官員的說法，尹錫悅自14日遭國會彈劾後發表最後一次公開談話以來，一直保持低調；當局和憲法法院一直無法聯繫到他或傳喚他。

尹錫悅已任命律師團隊，以因應內亂罪的指控，以及憲法法院彈劾案的裁定。憲法法院的裁定將決定尹錫悅將被解職或復職。