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尹錫悅律師團發聲了！否認內亂、將配合調查 避談出席檢方傳喚
韓聯社報導，南韓總統尹錫悅辯護律師團隊17日表示，否認內亂指控，並同意配合調查，且稱將在公開的彈劾聽證會上陳述自己立場。
尹錫悅辯護律師之一石東賢（Seok Dong-hyeon，音譯）告訴記者，尹錫悅否認因3日宣布戒嚴被指控的內亂罪。
石東賢說，「尹錫悅有信心在法庭上陳述自己的立場，並將依據自身信念行事」，且稱尹錫悅不認為內亂指控存在法律依據。
南韓媒體SBS報導，至於尹錫悅是否會配合檢方要求到案，委任律師回應「難以對外說明」，將於幾天內發表聲明。
南韓檢察廳11日首度以涉嫌主導內亂、濫用職權等罪嫌傳喚尹錫悅，但遭尹錫悅以尚未任命律師拒絕；檢方隨後在16日二度傳喚，並於17日上午表示要求尹錫悅21日前到案接受調查，否則不排除申請逮捕令抓人。
南韓憲法法院已宣布，27日將針對尹錫悅的彈劾案舉行審前聽證會。
南韓國會日前通過彈劾尹錫悅案，他目前停職中，由國務總理韓悳洙代理職務。
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