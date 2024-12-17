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尹錫悅律師團發聲了！否認內亂、將配合調查 避談出席檢方傳喚

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為南韓總統尹錫悅12日向國民發表演說。路透
圖為南韓總統尹錫悅12日向國民發表演說。路透

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅辯護律師團隊17日表示，否認內亂指控，並同意配合調查，且稱將在公開的彈劾聽證會上陳述自己立場。

尹錫悅辯護律師之一石東賢（Seok Dong-hyeon，音譯）告訴記者，尹錫悅否認因3日宣布戒嚴被指控的內亂罪。

石東賢說，「尹錫悅有信心在法庭上陳述自己的立場，並將依據自身信念行事」，且稱尹錫悅不認為內亂指控存在法律依據。

南韓媒體SBS報導，至於尹錫悅是否會配合檢方要求到案，委任律師回應「難以對外說明」，將於幾天內發表聲明。

南韓檢察廳11日首度以涉嫌主導內亂、濫用職權等罪嫌傳喚尹錫悅，但遭尹錫悅以尚未任命律師拒絕；檢方隨後在16日二度傳喚，並於17日上午表示要求尹錫悅21日前到案接受調查，否則不排除申請逮捕令抓人。

南韓憲法法院已宣布，27日將針對尹錫悅的彈劾案舉行審前聽證會。

南韓國會日前通過彈劾尹錫悅案，他目前停職中，由國務總理韓悳洙代理職務。

南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案

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