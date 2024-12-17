南韓檢方限期尹錫悅21日前到案！ 再度拒絕恐遭逮捕

南韓檢察廳非常戒嚴特別搜查本部17日再度傳喚停職中的總統尹錫悅，要求21日前到案接受調查，否則不排除申請逮捕令抓人；另外，憲法法院也在17日要求尹錫悅在23日前針對彈劾案提出書面回覆。

韓聯社報導，檢方曾在11日以涉嫌主導內亂、濫用職權等罪嫌，首度要求尹錫悅15日到案，但遭尹錫悅以尚未任命律師拒絕；檢方隨後在16日、17日連續兩日進行傳喚。

檢方表示，如果尹錫悅未能在21日前到案接受調查，將考慮向法院申請逮捕令。

報導指出，由於尹錫悅未能配合首次傳喚，目前依然無法確定他是否會回應第二次傳喚。

假如尹錫悅這次到案配合調查，這將會是南韓史上首度有現任總統以嫌疑人身分接受檢察機關問訊的案例。

另外，由警察廳、反貪腐機構與國防部組成的聯合調查小組也已經要求尹錫悅在18日前到案接受調查。