快訊

中職／味全龍22歲林子宸季後被戰力外！宣布告別球員身份

昔與深圳並列 陸這個「經濟特區」為何掉隊走向殞落？

雙城論壇宣布利多！上海積極推動赴台團隊遊 華源：路線一定包含台北市

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓檢方限期尹錫悅21日前到案！ 再度拒絕恐遭逮捕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓憲法法院16日正式啟動總統尹錫悅彈劾案審理程序。法新社
南韓憲法法院16日正式啟動總統尹錫悅彈劾案審理程序。法新社

南韓檢察廳非常戒嚴特別搜查本部17日再度傳喚停職中的總統尹錫悅，要求21日前到案接受調查，否則不排除申請逮捕令抓人；另外，憲法法院也在17日要求尹錫悅在23日前針對彈劾案提出書面回覆。

韓聯社報導，檢方曾在11日以涉嫌主導內亂、濫用職權等罪嫌，首度要求尹錫悅15日到案，但遭尹錫悅以尚未任命律師拒絕；檢方隨後在16日、17日連續兩日進行傳喚。

檢方表示，如果尹錫悅未能在21日前到案接受調查，將考慮向法院申請逮捕令。

報導指出，由於尹錫悅未能配合首次傳喚，目前依然無法確定他是否會回應第二次傳喚。

假如尹錫悅這次到案配合調查，這將會是南韓史上首度有現任總統以嫌疑人身分接受檢察機關問訊的案例。

另外，由警察廳、反貪腐機構與國防部組成的聯合調查小組也已經要求尹錫悅在18日前到案接受調查。

南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

韓總統彈劾案主審官曝光 為尹錫悅「唯一提名任命」具保守傾向

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

不配合恐被捕！南韓調查小組要尹錫悅18日到案 憲法院今起審理彈劾

尹錫悅遭彈劾停職／憲法法院決定是否下台 代總統下令全軍警戒

相關新聞

南韓檢方限期尹錫悅21日前到案！ 再度拒絕恐遭逮捕

南韓檢察廳非常戒嚴特別搜查本部17日再度傳喚停職中的總統尹錫悅，要求21日前到案接受調查，否則不排除申請逮捕令抓人；另外...

尹錫悅親美日遠中國大陸 失勢後華府東北亞政策也受害

南韓政府未來動向未明，「紐約時報」指出，被國會彈劾的總統尹錫悅，外交政策親美日、遠中國，如今在野黨有機會執政，華府建構的...

尹錫悅提名的大法官 主審彈劾案

南韓國會十四日通過總統尹錫悅彈劾案，隨即提交憲法法院。憲法法院十六日宣布第一次辯論的準備期限為十二月廿七日下午二時，即屆...

韓東勳辭黨魁 不後悔挺彈劾

南韓執政黨國民力量黨代表（黨魁）韓東勳十六日上午宣布請辭代表職位，對國會彈劾黨籍總統尹錫悅使黨內出現內訌及嚴重裂痕，他仍...

尹錫悅「到案要求書」遭拒收 法院批准逮捕陸軍特戰司令官

韓國「12.3緊急戒嚴事件」合作偵查本部表示，今天送至總統辦公室及官邸、傳喚總統尹錫悅的「到案要求書」均遭拒收。此外，軍...

尹錫悅面臨彈劾仍稱戒嚴有理 找右翼網紅取暖

韓國總統尹錫悅面臨彈劾時仍稱戒嚴有理，右翼YouTuber也附和，還說尹錫悅應收視他們的頻道才能了解真正民意，但也有右翼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。