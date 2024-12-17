快訊

昔與深圳並列 陸這個「經濟特區」為何掉隊走向殞落？

雙城論壇宣布利多！上海積極推動赴台團隊遊 華源：路線一定包含台北市

高股息ETF醞釀棄息潮 台股恐現強大賣壓…金管會有招？

尹錫悅親美日遠中國大陸 失勢後華府東北亞政策也受害

中央社／ 紐約16日專電
南韓總統尹錫悅被國會彈劾，其外交政策親美日、遠中國，如今在野黨有機會執政，華府建構的東北亞聯盟恐面臨拆夥。圖／路透
南韓總統尹錫悅被國會彈劾，其外交政策親美日、遠中國，如今在野黨有機會執政，華府建構的東北亞聯盟恐面臨拆夥。圖／路透

南韓政府未來動向未明，「紐約時報」指出，被國會彈劾的總統尹錫悅，外交政策親美日、遠中國，如今在野黨有機會執政，華府建構的東北亞聯盟恐面臨拆夥，成為尹錫悅失勢後最嚴重的受害政策之一。

南韓憲法法庭開始處理尹錫悅戒嚴事件後的彈劾案，職務由總理韓悳洙暫代。尹錫悅是歷任南韓總統，外交政策高度親美反中，擱置日韓歷史爭議的領導者；主要盟邦雖樂見南韓政策轉變，但難以接受民主倒退的意外。

紐約時報（New York Times）報導，尹錫悅推崇西方民主價值，稱許華府讓南韓的經濟與大眾文化崛起，在國際舞台更有自信；他批評俄羅斯違反國際法侵略烏克蘭，對支持烏克蘭的國家出售武器，即使中國是南韓最大貿易夥伴，他還是態度強硬，公開反對中國對印太海域的聲索。

南韓國會通過彈劾尹錫悅後，華盛頓努力建構的東北亞聯盟恐面臨拆夥命運。外交是尹錫悅執政期間最重要的政績，如今卻成為失勢後最嚴重的受害政策之一。

史丹佛大學東亞講師史奈德（Daniel Sneider）指出，尹錫悅的外交政策欠缺南韓社會廣泛支持，多為他個人的承諾，特別是韓日關係變化具高度危險性。

亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Daniel Russel）認為，在野的共同民主黨看來可能執政，南韓外交政策可能有變化，對北韓採綏靖，尊重中國，強硬面對日本及懷疑美國

南韓最大在野黨「共同民主黨」（DPK）黨魁李在明早前接受紐時訪問指出，尹錫悅沒必要的順從日本，過於對抗中國，但他支持首爾與華府及東京的合作。

他強調，在野陣營完全瞭解美中態勢，也應該接受。但南韓與中國關係必須尋求務實利益，同時遵循美國對中國的政策，南韓不會傷害與華府的關係。

尹錫悅的驚人之舉導致南韓與美國的東北亞政策陷入不確定性，此外，北韓核武威脅持續提高，美國總統當選人川普（Donald Trump）難以預測，也將動搖與首爾的盟邦關係。

中共 南韓戒嚴 尹錫悅 日本 美國

延伸閱讀

韓總統彈劾案主審官曝光 為尹錫悅「唯一提名任命」具保守傾向

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

不配合恐被捕！南韓調查小組要尹錫悅18日到案 憲法院今起審理彈劾

尹錫悅遭彈劾停職／憲法法院決定是否下台 代總統下令全軍警戒

相關新聞

南韓檢方限期尹錫悅21日前到案！ 再度拒絕恐遭逮捕

南韓檢察廳非常戒嚴特別搜查本部17日再度傳喚停職中的總統尹錫悅，要求21日前到案接受調查，否則不排除申請逮捕令抓人；另外...

尹錫悅親美日遠中國大陸 失勢後華府東北亞政策也受害

南韓政府未來動向未明，「紐約時報」指出，被國會彈劾的總統尹錫悅，外交政策親美日、遠中國，如今在野黨有機會執政，華府建構的...

尹錫悅提名的大法官 主審彈劾案

南韓國會十四日通過總統尹錫悅彈劾案，隨即提交憲法法院。憲法法院十六日宣布第一次辯論的準備期限為十二月廿七日下午二時，即屆...

韓東勳辭黨魁 不後悔挺彈劾

南韓執政黨國民力量黨代表（黨魁）韓東勳十六日上午宣布請辭代表職位，對國會彈劾黨籍總統尹錫悅使黨內出現內訌及嚴重裂痕，他仍...

尹錫悅「到案要求書」遭拒收 法院批准逮捕陸軍特戰司令官

韓國「12.3緊急戒嚴事件」合作偵查本部表示，今天送至總統辦公室及官邸、傳喚總統尹錫悅的「到案要求書」均遭拒收。此外，軍...

尹錫悅面臨彈劾仍稱戒嚴有理 找右翼網紅取暖

韓國總統尹錫悅面臨彈劾時仍稱戒嚴有理，右翼YouTuber也附和，還說尹錫悅應收視他們的頻道才能了解真正民意，但也有右翼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。