尹錫悅親美日遠中國大陸 失勢後華府東北亞政策也受害

南韓政府未來動向未明，「紐約時報」指出，被國會彈劾的總統尹錫悅，外交政策親美日、遠中國，如今在野黨有機會執政，華府建構的東北亞聯盟恐面臨拆夥，成為尹錫悅失勢後最嚴重的受害政策之一。

南韓憲法法庭開始處理尹錫悅戒嚴事件後的彈劾案，職務由總理韓悳洙暫代。尹錫悅是歷任南韓總統，外交政策高度親美反中，擱置日韓歷史爭議的領導者；主要盟邦雖樂見南韓政策轉變，但難以接受民主倒退的意外。

紐約時報（New York Times）報導，尹錫悅推崇西方民主價值，稱許華府讓南韓的經濟與大眾文化崛起，在國際舞台更有自信；他批評俄羅斯違反國際法侵略烏克蘭，對支持烏克蘭的國家出售武器，即使中國是南韓最大貿易夥伴，他還是態度強硬，公開反對中國對印太海域的聲索。

南韓國會通過彈劾尹錫悅後，華盛頓努力建構的東北亞聯盟恐面臨拆夥命運。外交是尹錫悅執政期間最重要的政績，如今卻成為失勢後最嚴重的受害政策之一。

史丹佛大學東亞講師史奈德（Daniel Sneider）指出，尹錫悅的外交政策欠缺南韓社會廣泛支持，多為他個人的承諾，特別是韓日關係變化具高度危險性。

亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Daniel Russel）認為，在野的共同民主黨看來可能執政，南韓外交政策可能有變化，對北韓採綏靖，尊重中國，強硬面對日本及懷疑美國。

南韓最大在野黨「共同民主黨」（DPK）黨魁李在明早前接受紐時訪問指出，尹錫悅沒必要的順從日本，過於對抗中國，但他支持首爾與華府及東京的合作。

他強調，在野陣營完全瞭解美中態勢，也應該接受。但南韓與中國關係必須尋求務實利益，同時遵循美國對中國的政策，南韓不會傷害與華府的關係。

尹錫悅的驚人之舉導致南韓與美國的東北亞政策陷入不確定性，此外，北韓核武威脅持續提高，美國總統當選人川普（Donald Trump）難以預測，也將動搖與首爾的盟邦關係。