韓東勳辭黨魁 不後悔挺彈劾

南韓執政黨國民力量黨代表（黨魁）韓東勳十六日上午宣布請辭代表職位，對國會彈劾黨籍總統尹錫悅使黨內出現內訌及嚴重裂痕，他仍強調不後悔表態支持彈劾。

韓東勳一如外傳時間在國會召開記者會。他說在最高委員們日前請辭造成最高委員會無法運作下，自己無法再正常執行代表職務。他七月廿三日才當選代表，僅在任一百四十六天。

韓東勳在國會十四日表決通過尹錫悅彈劾案後雖表示將續任代表，但五位黨內最高委員集體請辭，形同使以韓東勳為首的黨領導高層解體。接下來國民力量黨中央將轉為臨時領導機制，由緊急對策委員會領導。

國民力量黨直到十四日第二次彈劾案表決前，均維持反對彈劾的政黨立場。但隨著外界陸續揭露尹錫悅密謀戒嚴並下令軍警大肆抓捕反對他的政治人物細節，以及他十二日突發表強硬談話後，韓東勳又改為支持彈劾，引起親韓派與親尹派對立，國會則以二○四票通過彈劾案，國民力量黨至少十二人跑票。

這一連串轉折也令部分執政黨政治人物及支持者批評他態度及立場丕變，而且算計太多。