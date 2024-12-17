尹錫悅提名的大法官 主審彈劾案

南韓國會十四日通過總統尹錫悅彈劾案，隨即提交憲法法院。憲法法院十六日宣布第一次辯論的準備期限為十二月廿七日下午二時，即屆時才正式展開審理。本案主審大法官則為尹錫悅去年十二月提名並直接任命的鄭亨植。

韓國憲法法院十六日上午就本案召開第一次大法官審議會議，以訂定裁判準備期限和證據調查程序等事宜，並將本案列為最優先案件。

會後院方在記者會表示，審前聽證會是傳喚當事人各自陳述案情與爭點，並訂定審理計畫的程序。聽證會採公開方式進行，但當事人並無出席義務。院方將在聽證會結束後決定正式庭審辯論日期。曾被國會彈劾的前總統盧武鉉和朴槿惠，二○○四年及二○一七年時均未曾親赴憲法法院。

憲法法院：不影響本案方向

憲法法院在準備期將取得檢警等單位的偵查資訊，再盡快審理。現有的六位大法官十六日也以電子抽籤方式決定主審。主審大法官的身分原則上雖不公開，但韓媒報導皆證實就是六十三歲的鄭亨植。憲法法院對此指稱，這不會影響本案方向。

南韓憲法法院大法官鄭亨植。圖／取自南韓憲法法院官網

韓媒朝鮮日報報導，主審大法官負責主導審理程序，對彈劾案做討論與表決，並起草決議文。院方十六日也決定負責證據調查等工作的大法官是李美善及鄭亨植，並為本案組成約十人的工作小組。

李在鎔獲緩刑 鄭亨植成名作

鄭亨植擔任高等法院法官期間的最知名案件之一，就是二○一八年三星集團太子李在鎔收賄案。鄭亨植推翻一審的五年有期徒刑判決，改判有期徒刑二年六個月、緩刑四年並當庭獲釋。

南韓憲法法院由九人組成，其中三人由總統提名並直接任命；三人由國會提名，再由總統任命；三人由最高法院院長提名，再由總統任命。現任大法官分別為文炯培（前總統文在寅提名）、李美善（文在寅提名）、金炯枓（前最高院院長金命洙提名）、鄭貞美（前最高院院長金命洙提名）、鄭亨植及金福馨（最高院院長曹喜大提名）。

南韓朝野 拚年底補齊大法官

但由於李美善與代理院長文炯培預定明年四月十八日任滿，因此預料憲法法院將盡量在兩人卸任前做出判決。院方表示，目前雖未滿編，但仍足以審理案件與辯論。朝野則正推動在今年底前補實三位大法官的空缺，最大在野黨共同民主黨已提名法官鄭桂先和馬恩赫，國民力量黨則提名法官出身的律師趙漢暢。

另外，南韓檢方組成的緊急戒嚴特別偵查本部十六日再發傳票至尹錫悅的首爾龍山區總統辦公室，要求他到案接受訊問，但外界尚不清楚傳票要求的具體日期。