尹錫悅面臨彈劾仍稱戒嚴有理 找右翼網紅取暖

韓國總統尹錫悅面臨彈劾時仍稱戒嚴有理，右翼YouTuber也附和，還說尹錫悅應收視他們的頻道才能了解真正民意，但也有右翼媒體的專欄作家說，尹錫悅因YouTube成癮毀了自己的政權。

路透社報導，當尹錫悅引述中央選舉管理委員會的投票計票管理系統存在網路安全漏洞，可能遭到北韓等境外勢力滲透的說法，以及剷除「反國家」親北韓同路人，為他宣布僅維持6小時戒嚴的正當理由，右翼YouTuber高成國不諱言，這些說法之前他早已聽聞。

事實上，高成國也曾多次向他YouTube頻道Kosungkook TV的110萬訂戶傳達同樣的訊息。

他告訴路透社：「若尹錫悅總統仔細聆聽YouTubers的發聲，他或許能了解民眾真正的想法，支持者們的意見為何，這就是我所殷切期盼。」

上週尹錫悅面臨彈劾時，高成國說，尹錫悅頒布戒嚴令是治理國家萬不得以的手段，並呼籲「愛國的右翼鬥士們」走上街頭相挺，他還說：「想要彈劾尹總統的親北韓黨派…與我們右翼民眾的全面戰爭已經爆發。」

不過立場親保守派的媒體「中央日報」一名專欄作家13日表示，尹錫悅的YouTube成癮毀了他的政權，並說：「你若沉迷於YouTube，你就會落入被陰謀論主導的錯覺世界裡…尹總統看太多YouTube。」

韓國中央大學社會學教授申起旭把尹錫悅與美國總統當選人川普（Donald Trump）相提並論，並說：「當傳統報刊與電視台對川普採取抨擊立場，川普抨擊他們是假新聞與垃圾，川普指出，像是YouTube的社群媒體才是正確的選擇。」

尹錫悅2022年以韓國歷來最小的差距勝選而入主青瓦台，曾邀右翼YouTube網紅和名嘴參加他的就職典禮，並延攬一名大力宣揚中共滲透內政的YouTuber，擔任公務員培訓機構的首長。

支持彈劾的韓國議員金尚旭與尹錫悅同屬「人民力量黨」（PPP）。他說，右翼YouTubers已成為尹錫悅的公關機器。