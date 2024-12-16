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南韓憲法法院27日展開彈劾案審理 列為最優先案件

中央社／ 首爾16日專電
南韓國會14日通過彈劾總統尹錫悅。（路透）
南韓國會14日通過彈劾總統尹錫悅。（路透）

韓國國會日前通過總統尹錫悅彈劾案，案件送至憲法法院進行裁判，憲法法院今天宣布首次辯論準備期限為12月27日下午2時，意指彈劾案審理將從27日正式展開。憲法法院也表示，將會最優先處理此案。

韓國憲法法院今天上午就尹錫悅彈劾案召開首次大法官會議，擬訂定裁判準備期限及證據調查程序等。會後透過記者會說明上述辯論準備期限，在期限前會搜集正反雙方意見及整理相關證據的爭議點等，但當事人沒有一定得出席的義務，正式辯論將在準備期滿後另行訂定。

大法官表示，準備期間將取得檢方及警方等調查單位的搜查紀錄，之後儘速進行審理。大法官們今天也以電子抽籤方式決定主審法官，但共同決定不公開這次主審法官身份。主審法官原則上不公開，但2016年前總統朴槿惠彈劾案審理時，曾因考量案件重要性公開主審法官。

負責證據調查等工作的大法官定為李美善、鄭亨植，憲法法院也為此案組成約10人規模的工作小組，釐清事件來龍去脈及法理爭議點等審理所需基礎。

對於目前空缺的3個大法官席次，憲法法院表示，目前6人體制足以進行案件審理及辯論。

韓國憲法法院由9名大法官組成，需要7名法官才能達到審理法定人數，但目前僅以6人體制運作。自10月17日3名大法官同時退任以來，憲法法院為了應急，決定6名大法官也可以進行審理，但彈劾案成立的裁定人數為6人，在目前情況下，需要所有大法官一致同意才能通過彈劾案，國會也正加快大法官選任工作。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案

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