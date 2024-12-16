南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

南韓國防部發言人16日證實，南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴當晚，動員多達1500名兵力前往國會與中選會，其中包含一般士兵，與尹錫悅12日發表談話稱僅調動士官以上軍人的說法有所出入。

南韓NEWS1報導，國防部發言人全河奎（Jeon Ha-kyou）在例行記者會上坦承，戒嚴當日動員約達1500名兵力。

韓聯社報導，南韓警察廳國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團前一日也已在記者會表示，截至目前的調查結果，確認國防部、陸軍本部、首都防衛司令部、特戰司令部、防諜司令部、情報司令部轄下1500名軍人，在12月3日戒嚴時被動員。

不過，NEWS1指出，在軍方和警方確認的1500人中，許多人是軍人，目的是解散國會、逮捕主要政治人物與控制選會。而這1500名軍人既包含一般士兵，也有首都防衛司令部軍事警察團42人、第1警備團19人。

這與尹錫悅12日談話稱，「只調動士官以上的精銳部隊，而不是普通士兵」的說法背道而馳。