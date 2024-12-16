韓執政黨魁韓東勳宣布辭職！喊不後悔彈劾尹錫悅

韓聯社報導，南韓國民力量黨黨魁韓東勳16日上午召開記者會，宣布辭去黨魁一職。

南韓國會14日以204張贊成票通過彈劾總統尹錫悅，其中，執政的國民力量至少12人投下贊成。

然而，黨內多數議員並不贊同韓東勳表態必須通過彈劾，他在黨內頓時失去威信，也面臨呼籲請辭的壓力。

SBS報導，韓東勳在談話中向國民和支持者致歉，並表示已無法再繼續履行黨魁職務。

韓東勳說，「2024年還發生戒嚴這種事，民眾一定感到多麼憤怒和失望」，不過對於彈劾投票，「我仍然不後悔」。