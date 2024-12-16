聽新聞
0:00 / 0:00

南韓代理總統韓悳洙 服務5總統 罕見超黨派

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓總理韓悳洙被形容是「徹頭徹尾」的公務員。（美聯社）
南韓總理韓悳洙被形容是「徹頭徹尾」的公務員。（美聯社）

南韓總統尹錫悅自十四日晚間被停職後，由已擔任國務總理二年多的韓悳洙代理。路透報導說，他歷練豐富又以理性聞名，可能對他最新扮演的角色「代理總統」很有幫助。

七十五歲的韓悳洙是出身全羅北道全州的技術官僚，在黨派言論嚴重分歧的南韓，韓悳洙是罕見超越黨派的官員。如今他面臨一項艱鉅任務，既要讓中央政府在近半世紀來最嚴重的政治危機中保持運作，還要因應來自擁核鄰國北韓的威脅及國內經濟成長趨緩。

韓悳洙逾卅年公職生涯已歷五位不同的總統，這些總統所屬的陣營涵蓋保守派和進步派。其重要職位包括駐美大使、財政經濟部部長、通商交涉本部長、總統政策協調祕書、國務總理、駐經濟合作發展組織（OECD）大使和多個智庫及組織的負責人。他富有跟美國最重要盟友美國打交道的經驗，也深入參與美韓自貿協定的簽署過程。

韓悳洙擁有美國哈佛大學經濟學博士學位，並以在經貿與外交領域的專業，以及理性、溫和的行為舉止與戮力從公的聲譽，讓他成為南韓政壇的救火隊，以及政治人物需要專業人才時的首選。

自尹錫悅前年五月就任以來，韓悳洙一直擔任國務總理，也是他繼二○○七至○八年在已故的前總統盧武鉉下擔任該職位後，再度接掌此一南韓政府的第二號職務。

一位前南韓政府高官形容韓悳洙是「徹頭徹尾」的公務員，儘管已在五位總統手下服務，但仍不帶有任何政治色彩。

英國廣播公司（BBC）報導，南韓憲法規定，代理總統繼承民選總統的全部權力，例如武裝部隊指揮權；外交權；締結與批准條約權。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

南韓總統遭國會彈劾 在野黨黨魁籲法院「迅速」將他解職

賈永婕「沾老公光」出席常春藤晚宴 首次與前總統蔡英文見面

綠「挺戒嚴」發文至今未認錯 民眾黨要賴總統公開道歉

「目前顯然沒人做主 」韓股匯挫 財金部會防金融動盪

相關新聞

南韓在野提議共治 組國政協商機制

南韓總統尹錫悅十四日遭國會彈劾停職，由總理韓悳洙代理總統。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明十五日稱「暫時不會」推動彈劾韓悳...

國民力量嚴重分裂 韓東勳今辭黨魁

韓聯社報導，南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳原本打算十五日舉行記者會，宣布辭去黨魁，但是記者會後來因故延至十六日早上舉行。韓...

與韓悳洙通話 拜登讚南韓民主韌性 深化同盟

南韓國會十四日表決通過總統尹錫悅彈劾案後，白宮以及代理總統的南韓國務總理韓悳洙辦公室均表示，美國總統拜登已與韓悳洙通電話...

南韓代理總統韓悳洙 服務5總統 罕見超黨派

南韓總統尹錫悅自十四日晚間被停職後，由已擔任國務總理二年多的韓悳洙代理。路透報導說，他歷練豐富又以理性聞名，可能對他最新...

南韓總統遭國會彈劾 在野黨黨魁籲法院「迅速」將他解職

南韓總統尹錫悅上週短暫實施戒嚴引發風波，最大在野黨「共同民主黨」（DPK）黨魁李在明今天呼籲憲法法院迅速裁定尹錫悅彈劾案...

11日已發傳票！尹錫悅遭傳喚今天卻未到 檢方預計明再次傳喚

韓聯社報導，南韓檢方負責調查尹錫悅3日宣布戒嚴的特別偵查本部表示，他們11日已發傳票，要求尹錫悅15日上午10時接受傳喚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。