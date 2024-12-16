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南韓代理總統韓悳洙 服務5總統 罕見超黨派
南韓總統尹錫悅自十四日晚間被停職後，由已擔任國務總理二年多的韓悳洙代理。路透報導說，他歷練豐富又以理性聞名，可能對他最新扮演的角色「代理總統」很有幫助。
七十五歲的韓悳洙是出身全羅北道全州的技術官僚，在黨派言論嚴重分歧的南韓，韓悳洙是罕見超越黨派的官員。如今他面臨一項艱鉅任務，既要讓中央政府在近半世紀來最嚴重的政治危機中保持運作，還要因應來自擁核鄰國北韓的威脅及國內經濟成長趨緩。
韓悳洙逾卅年公職生涯已歷五位不同的總統，這些總統所屬的陣營涵蓋保守派和進步派。其重要職位包括駐美大使、財政經濟部部長、通商交涉本部長、總統政策協調祕書、國務總理、駐經濟合作發展組織（OECD）大使和多個智庫及組織的負責人。他富有跟美國最重要盟友美國打交道的經驗，也深入參與美韓自貿協定的簽署過程。
韓悳洙擁有美國哈佛大學經濟學博士學位，並以在經貿與外交領域的專業，以及理性、溫和的行為舉止與戮力從公的聲譽，讓他成為南韓政壇的救火隊，以及政治人物需要專業人才時的首選。
自尹錫悅前年五月就任以來，韓悳洙一直擔任國務總理，也是他繼二○○七至○八年在已故的前總統盧武鉉下擔任該職位後，再度接掌此一南韓政府的第二號職務。
一位前南韓政府高官形容韓悳洙是「徹頭徹尾」的公務員，儘管已在五位總統手下服務，但仍不帶有任何政治色彩。
英國廣播公司（BBC）報導，南韓憲法規定，代理總統繼承民選總統的全部權力，例如武裝部隊指揮權；外交權；締結與批准條約權。
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