聽新聞
0:00 / 0:00

與韓悳洙通話 拜登讚南韓民主韌性 深化同盟

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導

南韓國會十四日表決通過總統尹錫悅彈劾案後，白宮以及代理總統的南韓國務總理韓悳洙辦公室均表示，美國總統拜登已與韓悳洙通電話。

白宮聲明，兩人十四日（南韓和台灣時間十五日）通話。拜登說，相信在韓悳洙代理期間，美韓同盟仍將是印太和平繁榮關鍵。拜登也讚賞南韓民主法治的韌性，並重申美國對南韓人民的承諾堅若磐石。

韓悳洙辦公室則提到，他十五日上午和拜登通電話，強調今後所有國政運作將完全按憲法及法律進行，政府將妥為執行外交與國防政策，並堅定不移鞏固和發展韓美同盟關係。

韓悳洙表示，來自北韓威脅愈來愈大，北韓還持續加深與俄國合作，當前鞏固韓美聯防態勢至關重要。韓悳洙辦公室並引述拜登說法聲明，願與韓方共同深化美韓同盟及美日韓合作，並將如常地支持美韓同盟。

對韓悳洙代理期間的韓中關係，南韓外長趙兌烈十五日在記者會說，政府將和中方保持緊密溝通，推動雙邊關係穩定發展。

美國國務卿布林肯十四日則說，尹錫悅彈劾案被南韓國會表決通過，展現南韓民主韌性，「這是最重要的部分」；美方注意到南韓和平地遵循憲法程序，並準備和韓悳洙合作，也支持南韓人民及堅若磐石的美韓同盟。

另外，俄羅斯駐韓大使齊諾威耶夫十四日在社群媒體寫道，希望尹錫悅彈劾案不會影響俄韓修復雙邊關係，還提醒南韓別提供致命武器給烏克蘭，以免踩到俄方紅線。南韓外交部則強硬回應說，若想重修舊好，必須先結束俄朝非法軍事合作，這威脅朝鮮半島和平穩定，俄國駐韓大使對南韓政情公開置評「並不恰當」。

截至十五日上午，北韓黨媒「勞動新聞」及官媒「朝中社」皆未見任何有關尹錫悅彈劾案的報導。反觀南韓國會二○一六年十二月表決通過朴槿惠彈劾案時，北韓官方宣傳網站「我們民族之間」在南韓國會表決通過四小時後，就加以報導。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

拜登任內最後會議！美國聯準會會議將至 市場預期將降息1碼

阻中獲晶片 拜登政府擬草案 找微軟、谷歌當「看門人」

美制裁援俄企業 葉倫盯上中特定銀行

TikTok要求暫緩執行「不賣就禁」 美法院駁回

相關新聞

南韓在野提議共治 組國政協商機制

南韓總統尹錫悅十四日遭國會彈劾停職，由總理韓悳洙代理總統。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明十五日稱「暫時不會」推動彈劾韓悳...

國民力量嚴重分裂 韓東勳今辭黨魁

韓聯社報導，南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳原本打算十五日舉行記者會，宣布辭去黨魁，但是記者會後來因故延至十六日早上舉行。韓...

與韓悳洙通話 拜登讚南韓民主韌性 深化同盟

南韓國會十四日表決通過總統尹錫悅彈劾案後，白宮以及代理總統的南韓國務總理韓悳洙辦公室均表示，美國總統拜登已與韓悳洙通電話...

南韓代理總統韓悳洙 服務5總統 罕見超黨派

南韓總統尹錫悅自十四日晚間被停職後，由已擔任國務總理二年多的韓悳洙代理。路透報導說，他歷練豐富又以理性聞名，可能對他最新...

南韓總統遭國會彈劾 在野黨黨魁籲法院「迅速」將他解職

南韓總統尹錫悅上週短暫實施戒嚴引發風波，最大在野黨「共同民主黨」（DPK）黨魁李在明今天呼籲憲法法院迅速裁定尹錫悅彈劾案...

11日已發傳票！尹錫悅遭傳喚今天卻未到 檢方預計明再次傳喚

韓聯社報導，南韓檢方負責調查尹錫悅3日宣布戒嚴的特別偵查本部表示，他們11日已發傳票，要求尹錫悅15日上午10時接受傳喚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。