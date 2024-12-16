與韓悳洙通話 拜登讚南韓民主韌性 深化同盟

南韓國會十四日表決通過總統尹錫悅彈劾案後，白宮以及代理總統的南韓國務總理韓悳洙辦公室均表示，美國總統拜登已與韓悳洙通電話。

白宮聲明，兩人十四日（南韓和台灣時間十五日）通話。拜登說，相信在韓悳洙代理期間，美韓同盟仍將是印太和平繁榮關鍵。拜登也讚賞南韓民主法治的韌性，並重申美國對南韓人民的承諾堅若磐石。

韓悳洙辦公室則提到，他十五日上午和拜登通電話，強調今後所有國政運作將完全按憲法及法律進行，政府將妥為執行外交與國防政策，並堅定不移鞏固和發展韓美同盟關係。

韓悳洙表示，來自北韓威脅愈來愈大，北韓還持續加深與俄國合作，當前鞏固韓美聯防態勢至關重要。韓悳洙辦公室並引述拜登說法聲明，願與韓方共同深化美韓同盟及美日韓合作，並將如常地支持美韓同盟。

對韓悳洙代理期間的韓中關係，南韓外長趙兌烈十五日在記者會說，政府將和中方保持緊密溝通，推動雙邊關係穩定發展。

美國國務卿布林肯十四日則說，尹錫悅彈劾案被南韓國會表決通過，展現南韓民主韌性，「這是最重要的部分」；美方注意到南韓和平地遵循憲法程序，並準備和韓悳洙合作，也支持南韓人民及堅若磐石的美韓同盟。

另外，俄羅斯駐韓大使齊諾威耶夫十四日在社群媒體寫道，希望尹錫悅彈劾案不會影響俄韓修復雙邊關係，還提醒南韓別提供致命武器給烏克蘭，以免踩到俄方紅線。南韓外交部則強硬回應說，若想重修舊好，必須先結束俄朝非法軍事合作，這威脅朝鮮半島和平穩定，俄國駐韓大使對南韓政情公開置評「並不恰當」。

截至十五日上午，北韓黨媒「勞動新聞」及官媒「朝中社」皆未見任何有關尹錫悅彈劾案的報導。反觀南韓國會二○一六年十二月表決通過朴槿惠彈劾案時，北韓官方宣傳網站「我們民族之間」在南韓國會表決通過四小時後，就加以報導。