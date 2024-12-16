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國民力量嚴重分裂 韓東勳今辭黨魁

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓國民力量黨魁韓東勳將請辭，與黨內不滿他贊成彈劾尹錫悅有關。（歐新社）
南韓國民力量黨魁韓東勳將請辭，與黨內不滿他贊成彈劾尹錫悅有關。（歐新社）

韓聯社報導，南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳原本打算十五日舉行記者會，宣布辭去黨魁，但是記者會後來因故延至十六日早上舉行。韓東勳將請辭，與黨內支持總統尹錫悅勢力不滿他贊成彈劾尹錫悅有關，顯示國民力量黨嚴重分裂。

消息人士透露，韓東勳原定十五日下午在國會舉行記者會，正式宣布辭去黨魁職務。但消息曝光後，韓東勳方面突然取消記者會，改在十六日上午十點卅分舉行。

國民力量在尹錫悅彈劾案通過後舉行全體議員會議，一致表決通過黨領導班子集體辭職。之後，該黨五名最高委員集體辭職。

國民力量黨在尹錫悅彈劾案維持反對立場，但至少十二人跑票讓彈劾案過關，韓東勳也因公開支持彈劾被究責，國民力量在即將失去執政權同時，面臨分裂危機。

彈劾案以不記名方式表決，結果二○四票贊成、八十五票反對、三票棄權及八票無效，若一九二名在野黨議員都投下贊成票，那麼至少有十二名國民力量議員無視黨內反對立場，投下贊成票。

雖然韓東勳提議應支持彈劾讓尹錫悅停職，國民力量在國會表決前的黨內會議仍決定維持反對彈劾立場，院內代表權性東要求黨內議員配合投下反對票，「如果覺得有困難，那就該投棄權或無效票」。

韓聯社指出，國民力量黨親韓東勳派議員約有廿多人，但估計只有十二人響應韓東勳支持彈劾，可看出韓東勳在黨內影響力不足。

國民力量黨內有聲音要求韓東勳為這次彈劾案通過負責，但韓東勳反問「我有投票反對黨內意見嗎？我有發布緊急戒嚴嗎？」讓黨內對立氛圍更加升溫。

與彈劾前總統朴槿惠時相比，這次執政黨跑票議員並不算多。八年前朴槿惠彈劾表決時有一人缺席、二三四票贊成、五十六票反對、七票無效，考慮當時泛在野陣營有一七二席，執政黨一二八席中推估共有六十二人跑票。

專家認為，尹錫悅彈劾案雖通過，但執政黨跑票規模不大，未來黨內路線還很難預料。但韓東勳先前被視為下屆總統有力人選之一，如今若因黨內不滿請辭黨魁，離參選之路可能更遠。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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