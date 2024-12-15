南韓總統遭國會彈劾 在野黨黨魁籲法院「迅速」將他解職
南韓總統尹錫悅上週短暫實施戒嚴引發風波，最大在野黨「共同民主黨」（DPK）黨魁李在明今天呼籲憲法法院迅速裁定尹錫悅彈劾案成立，以減輕人民的痛苦。
南韓國會昨天通過尹錫悅彈劾案，大眾焦點轉向將負責審理彈劾案的憲法法院。南韓憲法規定，憲法法院必須在180天內，也就是明年6月中旬前，宣布是否彈劾總統，但以往的總統彈劾案都會儘快得出結論。
法新社報導，李在明今天呼籲法官「迅速」將尹錫悅解職，「這是減少國家動盪、減輕人民痛苦的唯一方法」。
尹錫悅身邊的核心人士也持續因戒嚴事件遭到調查。
韓聯社報導，南韓檢方今天表示，已尋求法院批准逮捕陸軍特戰司令官郭種根（Kwak Jong-keun）。郭種根被控在戒嚴期間派遣特種部隊前往國會，引發軍人與國會職員之間的激烈對峙。
南韓檢察廳特別偵查本部昨天表示，涉協助尹錫悅實行戒嚴的前國軍防諜司令官呂寅兄已被捕。
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