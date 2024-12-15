11日已發傳票！尹錫悅遭傳喚今天卻未到 檢方預計明再次傳喚

韓聯社報導，南韓檢方負責調查尹錫悅3日宣布戒嚴的特別偵查本部表示，他們11日已發傳票，要求尹錫悅15日上午10時接受傳喚調查，但尹錫悅當天未到。檢方預計16日再次傳喚尹錫悅。

一名檢方官員說，傳票先前已送至尹錫悅辦公室，檢方也確認傳票確實送達。然而，該名官員拒絕證實尹錫悅是否有提供任何未接受檢方傳喚的理由。

南韓國會已於14日表決通過尹錫悅彈劾案，尹錫悅目前已遭停職，總統職務暫時由國務總理韓悳洙代理。