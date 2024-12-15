俄羅斯暗酸南韓政局不穩 南韓外交部超嗆回應了

韓聯社報導，俄羅斯駐韓大使齊諾威耶夫（Georgy Zinoviev）14日在社群發文表示，希望南韓總統尹錫悅被彈劾不會阻礙雙邊恢復關係，南韓外交部15日回應，俄羅斯應先停止與北韓的非法軍事合作，再來談改善兩國交流。

齊諾威耶夫日前在社群發文稱，希望尹錫悅彈劾案不會對莫斯科和首爾「重修舊好」產生負面影響，且再度警告南韓不應向烏克蘭提供致命武器，此舉將「踩到紅線」，後來又補充，「所幸首爾並沒有這樣做」。

對此，南韓外交部回應說：「如果俄羅斯想要恢復韓俄關係，必須先結束與北韓的非法軍事合作，這威脅到朝鮮半島的和平和穩定。」

南韓外交部也指出，俄羅斯大使引述南韓政治現況做出公開評論是「不恰當的」，並表示，將堅定繼續外交政策，目前正與俄羅斯方面進行必要討論。