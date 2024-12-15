韓國戒嚴風波 在野黨：暫不對總理提出彈劾

韓國最大在野黨「共同民主黨」（DPK）黨魁李在明今天表示，共同民主黨決定暫時不針對12月3日的戒嚴風波對總理韓悳洙提出彈劾。

路透社報導，韓國國會昨天下午表決通過總統尹錫悅彈劾案後，總統職務由總理韓悳洙暫代。

韓聯社說，李在明今天在國會舉行記者會，提議成立跨黨派國政協商機制，恢復國政運營，暫時不討論彈劾代行總統職權的國務總理韓悳洙。

李在明表示，當前恢復國政運營是第一要務，民主黨願與所有政黨一同為穩定國政和重塑國際信任積極合作。

李在明還說，過多彈劾恐致政局混亂加劇，因此決定暫時不再推動針對韓悳洙的彈劾程序。

此外，李在明說，憲法法院應儘快啟動尹錫悅罷免程序，強調這才是讓「國家政局混亂最小化」的唯一途徑。