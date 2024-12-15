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北韓對尹錫悅被彈劾「靜悄悄」原因曝！對比朴槿惠當年差很大

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
首爾火車站有民眾3日深夜觀看新聞報導總統尹錫悅宣布戒嚴，後來戒嚴僅維持約6小時。法新社
首爾火車站有民眾3日深夜觀看新聞報導總統尹錫悅宣布戒嚴，後來戒嚴僅維持約6小時。法新社

南韓國會14日通過總統尹錫悅彈劾案，目前由國務總理韓悳洙代理，而北韓至今對南韓政壇巨變保持沉默，與2016年時任南韓總統朴槿惠彈劾案形成鮮明對比。

韓聯社報導，截至15日上午9時（台灣時間8時），北韓主要報紙「勞動新聞」和官媒朝中社（KCNA）在內，均未發表任何有關尹錫悅彈劾案的報導。至台灣時間15日上午11時，勞動新聞和朝中社對此依然靜悄悄。

反觀2016年12月9日，朴槿惠被彈劾時，北韓宣傳媒體「由我們民族自己」（Uriminzokkiri）在南韓國會通過彈劾案僅四小時後便報導此事。同一天稍晚，該網站還刊登朝中社關於朴槿惠彈劾案的文章。

韓聯社說，此次對尹錫悅彈劾案的明顯沉默，顯示北韓可能是依據其將南北關係定位為「敵對」國家關係的宣言，選擇與南韓保持距離。尹錫悅本月3日深夜宣布戒嚴一事，北韓也是在約一周後的11日才首度報導。

北韓 南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案 朴槿惠

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