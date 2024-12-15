韓美同盟不變！南韓代理總統與拜登直接通話 美國反應曝光
韓聯社報導，南韓國會14日下午通過總統尹錫悅彈劾案，目前暫時由國務總理韓悳洙代理總統職務，而韓悳洙也在15日稍早與美國總統拜登直接通話，重申南韓民主與韓美同盟不變。
路透報導，韓悳洙表示，南韓將持續不斷執行外交和安全政策，努力確保韓美同盟穩定且持續發展。
南韓國會14日第二次表決總統尹錫悅彈劾動議，最終以204票贊成、85票反對，3票棄權、8票廢票通過，尹錫悅成為南韓史上第三位遭國會通過彈劾的現任總統。
目前尹錫悅即刻停職，並由國務總理韓悳洙代理，直到接續審理彈劾案的南韓憲法法院裁定尹錫悅免職或復職。
法新社報導，美國國務卿布林肯已在14日表示，尹錫悅彈劾案展現民主韌性，並強調會與南韓新領導階層合作。
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