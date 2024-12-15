布林肯：尹錫悅彈劾案展現民主韌性 將與韓總理合作

中央社／ 約旦阿卡巴14日綜合外電報導

美國國務卿布林肯今天表示，韓國總統尹錫悅的彈劾案展現民主韌性，並矢言與韓國新領導階層合作。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在約旦告訴記者：「我認為最重要的是大韓民國（Republic of Korea）展現出民主韌性。」

布林肯指出，他們看到韓國以和平方式遵循憲法規定的程序，並準備好與暫代總統職務的韓國總理韓悳洙合作。

他還強調，美方堅定支持韓國人民以及堅若磐石的美韓聯盟。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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