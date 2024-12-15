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學者：究責總統 南韓展現民主韌性
南韓國會通過總統尹錫悅彈劾案，明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉指出，這次的彈劾案讓所有人都知道，雖然政治人物可以依照職權做出任何決定，但所有決策都有第二個層次的政治責任，更有追認的問題。
盧信吉表示，尹錫悅這次可以依職權宣布戒嚴，然而在政治責任上，國會的民意很快就以一九○票否決，證明透過民主制度的設計，政治人物所有的決定都要負責。
政大外交系教授黃奎博則提醒，南韓這次從短命戒嚴到彈劾的過程，雖然展現了「民主韌性」的重要性，但也無法擺脫民主政體內部各說各話、各行其是的困境。尤其當國家遇到明顯的內、外部挑戰或威脅，內部分歧容易更加明顯。
他指出，南韓面對重大的安全威脅，至少在國家認同上不因民主保護傘的影響而分裂，但是中華民國在民主保護傘下分裂出「中華民國台灣」及「台灣（共和國）」另外兩種政治上的國家認同。多年下來，「民主韌性」因國家認同的明顯分歧而弱化，萬一我國真的發生類似南韓的戒嚴爭議，恐怕會更難安度。
黃奎博擔憂，尹錫悅面對朝小野大，對在野黨提出國家忠誠的指控又無效，只好以國安為由祭出戒嚴，結果證明是政治謀略上的致命失敗。而賴清德總統以未過半的得票率勝選，在立法院也是少數，透過各種媒介將「中共在地協力者」等紅帽子扣上在野黨，也更令人擔憂民進黨政府未來會否以國家安全與憲政穩定為由，在政治攻防上採取更具衝突性的作為。
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