南韓川普／李在明拚大位 官司恐成隱憂

南韓共同民主黨黨魁李在明被視為「後尹錫悅時代」最熱門的總統人選，這位「南韓川普」前年總統大選僅以不到一個百分點的○點七三個百分點敗給尹錫悅，如今寶座再度只距他一步之遙。三日晚間的首爾「戒嚴之夜」，他開直播翻越圍牆進入國會的畫面令人印象深刻。

李在明現年六十一歲，人權律師出身的他現任國會議員，曾任京畿道城南市市長，並更上層樓當選京畿道知事。共同民主黨在他帶領下四月贏得國會選舉，八月又以壓倒性得票率連任黨魁。

選舉散布假訊息被訴

李在明所在的進步派陣營，在前年大選前原本很可能推出時任首爾市長的朴元淳角逐，但朴二○二○年遭控性騷擾後自戕，最後才由政治生涯較具爭議性、官司纏身的李在明出線。

由於南韓「公職選舉法」規定，被宣告緩刑者在判決定讞後十年內將褫奪「被選舉權」。首爾中央地方法院十一月就李在明涉嫌違反該法的案件做出一審判決，認定檢方對他的兩項指控成立。法院指出，被告在選舉過程中對選民發布虛假資訊，有歪曲和損毀民意之嫌，其罪責和犯罪情節相當嚴重。

李在明隨即提起上訴。但一旦終審維持原判，依公職選舉法和南韓「國會法」規定，李在明除了會喪失國會議員資格，他也將無法參選可能在明年舉行的大選，甚至即使尹錫悅在憲法法院審理後逃過彈劾命運而做完五年任期，李在明也無法參選二○二七年三月的大選。

目前李在明二度問鼎大位最大的變數，就是他的上訴判決和明年大選日期到底哪個先到。

執政黨國民力量黨為主的保守派陣營則繼二○一七年朴槿惠被彈劾提前下台後又遭重創。黨籍國會議員與首爾市長吳世勳等地方首長因挺尹還是反尹而分裂，多數議員因擔憂贊成彈劾尹錫悅而得罪保守派選民。

黨魁韓東勳在南韓民調機構Embrain Public最新調查中雖是執政黨支持度最高的總統人選，也只有百分之七選民支持，反觀李在明則領先他卅個百分點。