尹錫悅彈劾案／三件事 促使執政黨風向轉變

尹錫悅彈劾案從七日的不成立到昨日表決通過，這七天來促使執政黨內風向轉變的主因至少有三個。

尹錫悅出爾反爾，拒絕循序漸進辭職。在第一次表決彈劾案前幾小時，他姿態放軟發表全國談話，「真心就這次事態向國民致歉。身為總統，出於迫切而宣布緊急戒嚴，但過程中造成國民不安與不便」，「我不會規避政治及法律責任，包括我任期在內的各種穩定政局方案，將全權交由執政黨決定」。

翌日，執政黨代表韓東勳和國務總理韓悳洙就據此發表聯合聲明，指稱尹錫悅將不再介入國政，將循序漸進地辭職。直到十二日他突發表強硬談話，除痛批在野黨，還主張宣布戒嚴的正當性，稱戒嚴屬於總統的統治行為，不容司法體系置喙。

另外，尹錫悅陸續被揭露的戒嚴密謀令人時空錯亂，喚醒南韓上世紀痛苦的威權時代記憶。例如陸軍特戰司令郭種根說，尹錫悅四日淩晨親自打電話下令他破門將在野黨議員從國會議場拖出來，以阻止他們表決通過解除戒嚴案。

贊成尹錫悅下台的民意居高不下，黨籍地方首長也轉而支持彈劾。

逾七成四民眾挺彈劾

尹錫悅的短命戒嚴在四日凌晨落幕之後，南韓民調機構Realmeter當天所做的調查顯示，七成三六的受訪者支持彈劾他、二成四反對。

緊接著五、六日兩天再做民調，他的支持度重挫七點七個百分點，跌破二成至一成七三；國民力量黨的支持度也銳減六點一個百分點至二成六二，共同民主黨則增加二點四個百分點至四成七六，朝野兩大黨支持度的差距達廿一點四個百分點。在十一日的民調中，認為他應立刻下台、不管是辭職或被彈劾的民眾比率增至七成四八。

國民力量黨籍的首爾市長吳世勳、忠清南道知事金泰欽、忠清北道知事金榮煥及仁川市長劉正福，在尹錫悅的戒嚴又解嚴事件後，起初持反對彈劾的立場或保持沉默，但上周紛紛改變立場。吳世勳十二日在社群媒體發文表明，按照已披露的（戒嚴計畫）事實，尹錫悅必須透過彈劾訴追，接受法律審判，這也須是執政黨的立場。吳世勳並強調，國民經濟陷入困境，須盡快讓經濟狀況正常化。