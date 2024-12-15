拒辭職 尹錫悅被彈劾未必倒台

韓媒「韓民族日報」報導，彈劾案通過與自行辭職相比，南韓總統尹錫悅寧可被彈劾。執政黨國民力量黨核心人士透露，尹錫悅的盤算是南韓憲法第一一三條規定，憲法法院做成彈劾決定，必須有六位以上的大法官贊成。而這就讓他找到突破口。

但滿編九位大法官的南韓憲法法院，目前空缺三人，亦即包含尹錫悅去年十二月提名並直接任命的大法官鄭亨植在內，現有六人必須一致同意彈劾，尹錫悅才會被罷黜，故只要有一位大法官反對，他就能逃過彈劾。

總統辦公室研判，六人都無異議贊成彈劾的可能性很低。總統祕書室長鄭鎮碩及政務首席祕書官洪哲鎬等人嗆說，若要走彈劾程序，那就走，尹錫悅在憲法法院未必會輸。

韓媒東亞日報報導，尹錫悅六日任命朴宣映為「為求真相和解之過去史整理委員會」（真相和解委員會）委員長，而這天正是國會七日首次表決尹錫悅彈劾案的前一天。

尹「買保險」 要打持久戰

朴宣映妹夫是鄭亨植，立場傾向尹錫悅所屬的保守派，在野黨人士批評，尹錫悅任命朴宣映，就是在為可能的彈劾案持久戰做準備、像「買保險」。共同民主黨國會黨鞭朴贊大稱，這項人事恐影響彈劾案的判決結果，「很多人認為這是賄賂行為」。

為因應此次政治危機，國民力量黨「政局穩定工作小組」十日提出「（尹錫悅）二月下台、三月舉行總統大選，或三月下台、五月大選」的方案。該報導說，尹錫悅接受的可能性幾乎等於零。

國會在當地時間晚間七時廿四分把彈劾案決議文副本送達龍山總統辦公室祕書手裡，尹錫悅總統職權暫停時間由此開始。憲法法院也已收到正本，正式啟動審理程序。

憲法法院將指定審判長，並由全體大法官共同評議，辯論過程必須公開，即使被彈劾的當事人不出庭，審判也可以進行。

大法官的空缺原本應由國會推薦人選補實，但南韓朝野惡鬥，故尚未確定繼任人選。

另據韓媒「天地日報」報導，總統辦公室正為尹錫悅組建大規模的辯護律師團，成員以檢察官出身的律師和大型事務所的律師為主。

不過，共同民主黨也備有反制策略，計畫在本月內完成三位大法官的人事任命。該黨發言人趙承來說，將在廿三日後召開人事聽證會。

共同民主黨正力推前述人事任命案的考量在於，避免審理時遭哪位大法官一票否決。只要彈劾案在國會過關，這項人事案將由代行總統職權的國務總理韓悳洙任命，這讓該院在今年底前恢復九位大法官全員到齊的可能性大增。

保守派大法官 有利執政黨

至於國民力量黨則似乎盤算，即使朝野各推人選，還是能維持憲法法院現在由保守派大法官主導的結構，延後人事任命案反而可能招致輿論批評。