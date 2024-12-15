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尹錫悅二度彈劾通過 憲法法院將裁准是否下台

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
南韓總統尹錫悅十四日遭國會彈劾通過後，示威者在位於首爾的國會前舉雙手慶祝。（美聯社）
南韓總統尹錫悅十四日遭國會彈劾通過後，示威者在位於首爾的國會前舉雙手慶祝。（美聯社）

南韓國會十四日第二次表決總統尹錫悅彈劾動議，全體三百位議員均參與投票，以二○四票贊成、八十五票反對，三票棄權、八票廢票通過，尹錫悅成為南韓史上第三位遭國會通過彈劾的現任總統。

尹即刻停職 聲明不會放棄

尹錫悅在辦公室收到彈劾決議書後即刻停職，職權由國務總理韓悳洙代理，直到接續審理彈劾案的南韓憲法法院裁定尹錫悅免職或復職。韓悳洙已下令軍方強化安全態勢，他坦言心情非常沉重，將盡力穩定政局。

南韓總統尹錫悅十四日遭國會彈劾通過後，當天在官邸向國民發表談話。（法新社）
南韓總統尹錫悅十四日遭國會彈劾通過後，當天在官邸向國民發表談話。（法新社）

在得知國會彈劾結果後，尹錫悅發表聲明說，他的旅程目前雖然暫時停下，但他過去兩年半以來走過、通往未來的旅程，絕對不會停止，「我絕不會放棄，我會將你們的批評、讚美和支持放在心中，並將為了國家盡力直到最後」。他也要求政府官員在韓悳洙領導下恪守職責，並避免魯莽與對抗性的政治。

南韓國會議長禹元植說，從三日戒嚴到此刻，南韓人民為民主表現出的真誠、勇氣和奉獻促成這次決定。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明向國會前的示威群眾說，這次彈劾案通過展現新民主的開端，彰顯真正的主權在民，但「衝突和對立將再起」，國會裡的戰鬥很可能外擴至公眾，呼籲民眾團結力爭讓尹錫悅盡快正式下台。

共同民主黨鞭朴贊大說，「我們為民主締造歷史性勝利」，但尹錫悅「內亂」事件未結束，要徹底調查尹錫悅和其共謀者。

執政黨國民力量黨黨魁韓東勳說，非常嚴肅看待這次彈劾案結果，「作為執政黨領袖，我承諾撥亂反正，與人民一同捍衛憲法和民主」。

南韓憲法法院須於一八○天內（明年六月中旬前）宣布是否裁准彈劾；若裁准，尹錫悅將下台，總統選舉將於其後六十天內、即最晚明年八月舉行。韓聯社引述一位該院官員說，國會法制司法委員會委員長鄭清來十四日已向該院提交彈劾決議案；代理院長文炯培（音）說，十六日將召開法官會議，矢言進行迅速公正審判。

共同民主黨為首的在野陣營上周再度提交尹錫悅彈劾案，指控尹濫用戒嚴發布權，企圖動員軍警實施武裝叛亂，犯下內亂罪，嚴重破壞憲政秩序，履職過程存在重大違憲和違法行為。

執政黨議員12人投贊成

該案通過需國會全體三分之二議員同意；在野議員共一九二位，至少要八位執政黨議員倒戈支持。從結果推測，國民力量黨一○八位議員有十二人投下贊成；若加上棄權和廢票，可能有廿三人倒戈。

國民力量黨在這次表決前雖決定維持否決立場，但未像七日離席杯葛。上次彈劾表決，國民力量黨僅三人投票。

南韓第3位遭彈劾總統

南韓國會曾在二○○四年和二○一六年通過時任總統盧武鉉和朴槿惠彈劾案。憲法法院後來認定盧武鉉彈劾不成立，但認定朴槿惠彈劾成立，她是南韓首位因彈劾下台的總統。

南韓國會通過彈劾尹錫悅 製表／茅毅 圖／聯合報提供
南韓國會通過彈劾尹錫悅 製表／茅毅 圖／聯合報提供

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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