尹錫悅彈劾過關 即刻停職

南韓國會14日第二次表決總統尹錫悅彈劾動議，全體300位議員均參與投票，最後以204票贊成、85票反對，以及三票棄權、八票廢票通過，尹錫悅成為南韓史上第三位遭國會通過彈劾的現任總統。

尹錫悅在辦公室收到彈劾決議書後即刻停職，職權由國務總理韓悳洙代理，直到接續審理彈劾案的南韓憲法法院裁定尹錫悅免職或復職。韓悳洙已下令軍方強化安全態勢。

尹錫悅發表聲明說，「雖然我可能會暫時停下腳步，但過去兩年半以來，我與人民一起走向未來的旅程不應停止」。「我將銘記所有對我的批評、鼓勵和支持，我會為國家盡心盡力到最後一刻。」

彈劾案過關後，首爾街頭抗議民眾歡呼，高唱南韓流行歌曲並向空中放飛氣球。據估計，約20萬人聚集在這區。

最大在野黨共同民主黨黨魁李在明向國會前示威群眾說，這次彈劾案通過展現新民主的開端，彰顯主權在民，但「衝突和對立將再起」，國會裡的戰鬥很可能外擴至公眾，呼籲民眾團結力爭讓尹錫悅盡快正式下台。

這是自12月3日尹錫悅宣布戒嚴令以來，對他的第二次彈劾嘗試。儘管當日議員們火速衝入國會投票否決了該命令，使得緊急戒嚴令在宣布僅六小時後就被撤銷，但尹錫悅的行為擾亂了市場並在南韓各地引發憤怒。

尹錫悅接下來命運將由憲法法院作出決定。憲法法院須在180天內，也就是明年6月中旬前，宣布是否彈劾總統。

如果憲法法院接受國會的彈劾決定，尹錫悅將根據憲法被免職，且須在60天內舉行總統選舉；如果憲法法院駁回，彈劾案將立即作廢，尹錫悅將恢復執政。

原則上，彈劾案審理需要至少憲法法院七名法官參與，至少要有六名法官同意才能批准。不過，該法院目前只有六名法官，有三個職位空缺。