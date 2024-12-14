尹錫悅彈劾案將啟動審理 支持者心碎：若他倒台只好離開南韓

南韓國會14日稍早表決通過總統尹錫悅彈劾案，憲法法院已受理決議文，啟動彈劾案審理程序。英國BBC報導，尹錫悅的支持者對此感到心碎，有人甚至表示若尹錫悅真的倒台，他將別無選擇只能離開南韓。

數千名尹錫悅支持者聚集在首都首爾，觀看尹錫悅彈劾案的表決結果，似乎對於彈劾案通過感到極為震驚。一名男子李尚恩（Lee Sang-eun，音譯）告訴路透：「在我看來，國會的那些議員看起來都是壞人。目睹國會議員試圖罷免我們的總統及奪權，令我感到心碎且絕望。」

29歲男子蘇弘松（Su Hong-song，音譯）則說，他會接受憲法法庭判決，「然而，若總統尹錫悅倒台，我將別無選擇只好離開這個國家」。憲法法庭有180天的時間對於尹錫悅彈劾案作出判決。