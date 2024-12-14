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尹錫悅遭彈劾…南韓執政黨5名最高委員集體辭職 黨內分歧恐加劇

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓國會14日通過尹錫悅總統彈劾案後，執政的國民力量黨主席韓東勳向記者發表講話。歐新社
南韓國會14日通過尹錫悅總統彈劾案後，執政的國民力量黨主席韓東勳向記者發表講話。歐新社

南韓國會14日因尹錫悅總統試圖實施戒嚴而通過彈劾後，韓媒指執政的國民力量黨正在分崩離析。該黨最高委員會的5名成員集體提出辭職，預計將轉入緊急對策委員會制，支持和反對彈劾的黨內分歧也會加劇。

韓聯社與韓國時報報導，南韓在野勢力控制的國會以204票贊成、85票反對、3票棄權與8票無效通過彈劾尹錫悅。儘管國民力量黨官方立場反對彈劾，但考慮到在野陣營有192席，結果表明該黨有12名國會議員可能造反，投下了贊成票。

投票結束後，金在原、印耀漢、金玟甸、張東赫與秦鍾午等5名國民力量黨最高委員會成員表達了辭意，為彈劾案過關負起責任。根據國民力量黨的黨章，如果通過全黨大會選舉產生的最高委員與青年最高委員有4人以上辭職，最高委員會將會解散，該黨隨即轉入緊急對策委員會領導體制，意味著黨主席韓東勳也需要下台。

根據報導，國民力量黨在彈劾案過關後舉行了議員大會，並且舉手表決通過了5名最高委員集體辭職，但韓東勳目前並未表明辭意，也在會後受訪時表明自己將繼續擔任黨主席。如果韓東勳拒絕辭職，可能會導致圍繞著誰應該擔任緊急對策委員會主席的另一場衝突。

國民力量黨已表示，將於16日召開會議，討論過渡到緊急應變領導階層。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案

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