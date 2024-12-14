南韓總理暫代總統職務 韓悳洙發表談話：努力降低對國民影響

韓國國會今天下午表決通過總統尹錫悅彈劾案後，總統職務由總理韓悳洙暫代，韓悳洙在中央政府首爾辦公大樓向國民發表談話說，當下最重要的是國政運作不得出現絲毫空白。

韓聯社報導，韓悳洙表示，國會表決通過尹錫悅彈劾案，對於國民所處的現狀，深感責任重大；國家面臨的內部及外部環境非常嚴峻，政府會全力以赴，盡力降低對國民日常生活的影響。

他說道，政府將確保堅固的國家安全態勢，致力維持韓國、美國、日本之間以及跟友邦國家的互信。

韓悳洙還提到，韓國經歷過亞洲金融風暴、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等諸多難關，但每次都能從危機中重新站起來，並變得更為強大。

韓悳洙也強調，政府將依照憲法和法律全力保障國政穩定運行，防止國家安全和國民日常生活受影響。

尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，引發韓國政局動盪，國會今天下午召開全體會議，繼7日首度表決但未成案後第2次表決總統尹錫悅彈劾案，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效，通過彈劾案。

尹錫悅遭國會彈劾後，韓國憲法規定，憲法法院必須於180天內，也就是明年6月中旬前，宣布是否彈劾總統。

如果憲法法院接受國會的彈劾決定，尹錫悅將根據憲法被免職，且須在60天內舉行總統選舉；如果憲法法院駁回，彈劾案將立即作廢，尹錫悅將恢復執政。

憲法法院作出決定前，總理韓悳洙將擔任總統權力代理人，接管憲法和法律賦予的所有權力，包括軍隊指揮權、宣布戒嚴權、條約簽訂和批准權。