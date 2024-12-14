快訊

龍年效應沒發生！龍寶寶少於虎年 國發會估2040出生數將跌破10萬

藍下周拚選罷法「加一」出委 挾總預算迫綠會期內三讀

南韓總理暫代總統職務 韓悳洙發表談話：努力降低對國民影響

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
南韓國會今天下午表決通過總統尹錫悅彈劾案後，總統職務由總理韓悳洙（圖）暫代。圖／路透社
南韓國會今天下午表決通過總統尹錫悅彈劾案後，總統職務由總理韓悳洙（圖）暫代。圖／路透社

韓國國會今天下午表決通過總統尹錫悅彈劾案後，總統職務由總理韓悳洙暫代，韓悳洙在中央政府首爾辦公大樓向國民發表談話說，當下最重要的是國政運作不得出現絲毫空白。

韓聯社報導，韓悳洙表示，國會表決通過尹錫悅彈劾案，對於國民所處的現狀，深感責任重大；國家面臨的內部及外部環境非常嚴峻，政府會全力以赴，盡力降低對國民日常生活的影響。

他說道，政府將確保堅固的國家安全態勢，致力維持韓國、美國、日本之間以及跟友邦國家的互信。

韓悳洙還提到，韓國經歷過亞洲金融風暴、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等諸多難關，但每次都能從危機中重新站起來，並變得更為強大。

韓悳洙也強調，政府將依照憲法和法律全力保障國政穩定運行，防止國家安全和國民日常生活受影響。

尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴，引發韓國政局動盪，國會今天下午召開全體會議，繼7日首度表決但未成案後第2次表決總統尹錫悅彈劾案，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效，通過彈劾案。

尹錫悅遭國會彈劾後，韓國憲法規定，憲法法院必須於180天內，也就是明年6月中旬前，宣布是否彈劾總統。

如果憲法法院接受國會的彈劾決定，尹錫悅將根據憲法被免職，且須在60天內舉行總統選舉；如果憲法法院駁回，彈劾案將立即作廢，尹錫悅將恢復執政。

憲法法院作出決定前，總理韓悳洙將擔任總統權力代理人，接管憲法和法律賦予的所有權力，包括軍隊指揮權、宣布戒嚴權、條約簽訂和批准權。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案

延伸閱讀

國民黨團：賴清德若一意孤行 就是尹錫悅今日的下場

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

曾高喊「無法坐視法治體系崩壞」 尹錫悅政治生涯重摔硬著陸

尹錫悅遭彈劾後接任代理總統 南韓總理韓悳洙心情沉重：盡力穩定政府

相關新聞

尹錫悅彈劾案將啟動審理 支持者心碎：若他倒台只好離開南韓

南韓國會14日稍早表決通過總統尹錫悅彈劾案，憲法法院已受理決議文，啟動彈劾案審理程序。英國BBC報導，尹錫悅的支持者對此...

尹錫悅遭彈劾…南韓執政黨5名最高委員集體辭職 黨內分歧恐加劇

南韓國會14日因尹錫悅總統試圖實施戒嚴而通過彈劾後，韓媒指執政的國民力量黨正在分崩離析。該黨最高委員會的5名成員集體提出...

南韓總理暫代總統職務 韓悳洙發表談話：努力降低對國民影響

韓國國會今天下午表決通過總統尹錫悅彈劾案後，總統職務由總理韓悳洙暫代，韓悳洙在中央政府首爾辦公大樓向國民發表談話說，當下...

南韓憲法法院啟動審理尹錫悅案 國會加快選任3名大法官

韓國國會今天通過總統尹錫悅彈劾案，大眾焦點轉向將負責審理彈劾案的憲法法院，由於這是決定總統去留的重大案件，預料憲法法院將...

南韓國會通過尹錫悅彈劾案 歐美日反應一次看

韓國國會今天通過總統尹錫悅彈劾案。結果出爐後，歐洲聯盟呼籲韓國儘快結束政治動盪。美國駐韓大使則在和韓國外長會面後，在社群...

尹錫悅遭彈劾 韓外交部急會美日中使節強調「外交立場不會改變」

韓國國會今天表決通過總統尹錫悅彈劾案，總統職務將由總理韓悳洙暫代，韓國外交部發布聲明表示，已與美國、日本及中國的駐韓大使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。