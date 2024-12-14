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南韓國會通過尹錫悅彈劾案 歐美日反應一次看

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
南韓國會今天通過總統尹錫悅彈劾案。圖／法新社
南韓國會今天通過總統尹錫悅彈劾案。圖／法新社

韓國國會今天通過總統尹錫悅彈劾案。結果出爐後，歐洲聯盟呼籲韓國儘快結束政治動盪。美國駐韓大使則在和韓國外長會面後，在社群媒體發文重申支持韓國民主與憲政進程。

法新社報導，歐盟發言人希普（Anitta Hipper）發布聲明表示：「歐盟已注意到國會彈劾尹錫悅總統的決定。當前首要任務是確保根據韓國憲法，迅速且有序地解決這場政治危機。」

韓聯社報導，國會通過彈劾案後，外長趙兌烈隨即會見美國駐韓大使高德柏格（Philip Goldberg）。

對此，高德柏格在社群媒體X發文表示，他已與韓國外長見面。

高德柏格說：「美國將一如既往支持大韓民國的民主與憲政進程，並與其人民站在一起。我與趙兌烈部長再次重申，美韓同盟堅若磐石，我們對朝鮮半島和該地區的和平與安全承諾堅定不移。」

韓國外交部第一次官（副部長）金烘均與日本駐韓大使水嶋光會面，強調對日政策將保持不變，也會持續努力推動雙邊關係發展。

韓國外交部次官補（部長助理）鄭炳元則會見中國駐韓大使館臨時代辦方坤，保證首爾將持續深化與北京當局的戰略合作夥伴關係。

日本TBS電視台稍早報導，日本首相石破茂於韓國國會表決結果未出爐時受訪說，「韓國應該是作為夥伴合作因應國際社會各式各樣課題的重要鄰國，因此，日韓關係重要性絲毫沒有任何改變」。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 日本 歐盟 美國

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