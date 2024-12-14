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尹錫悅遭彈劾 韓外交部急會美日中使節強調「外交立場不會改變」

中央社／ 首爾14日專電
南韓外交部部長趙兌烈。圖／歐新社
南韓外交部部長趙兌烈。圖／歐新社

韓國國會今天表決通過總統尹錫悅彈劾案，總統職務將由總理韓悳洙暫代，韓國外交部發布聲明表示，已與美國日本及中國的駐韓大使或臨時代辦會面，強調韓國外交立場不會因此改變。

韓國外交部表示，部長趙兌烈今天晚間接見美國駐韓大使高德柏格（Philip Goldberg），說明總統彈劾案通過後國內狀況，強調在代理總統制度下，以韓美同盟為基礎的韓國外交、安保政策不會改變，會持續強化韓美同盟關係。

據轉述，兩人在會中都認同將為發展穩固韓美同盟，持續緊密溝通。

外交部第一次長金烘均同樣在晚間與日本駐韓大使水嶋光一會面時做上述表示，強調會持續為韓日關係發展努力；雙方同意在嚴峻國際局勢下持續緊密溝通，並延續韓日、韓美日合作。

中國駐韓大使館臨時代辦方坤則由次官補（部長助理）鄭炳元代表面談，說明與中國發展戰略合作夥伴關係的政策不變，雙方同意持續推進經濟合作及人員交流。

外交部表示，彈劾案通過後已通知所有駐外使館在代理總統體制下的業務相關內容，並向所有駐韓使館發送公文，說明接下來將由總理韓悳洙代理總統職務，將盡力依照原計畫進行所有外交行程。

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