尹錫悅遭彈劾即刻停職 南韓執政黨魁：接受結果嚴肅看待

韓國總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴引發政局動盪，今天他遭國會彈劾通過將被停職，總理韓悳洙暫代總統職務。執政黨國民力量黨魁韓東勳表示，他接受這個結果並會嚴肅看待。

韓東勳告訴記者：「我非常嚴肅看待今天的彈劾結果。身為執政黨的黨魁，我矢言要修正錯誤，跟人民一同維護憲法及民主。」

他還說道，自己會繼續履行國民力量黨魁的職責。

韓東勳先前曾呼籲尹錫悅「有序下台」，並於12日表示將統一黨內對彈劾案投下贊成票。

尹錫悅今天下午遭國會彈劾後，彈劾案繼續交由憲法法院在180天內作終局裁定，憲法法院需6名大法官同意才能裁准彈劾。韓國憲法法院大法官編制為9人，但目前有3名空缺，而最低開庭人數為7人。

若憲法法院駁回，尹錫悅可恢復總統職務，如憲法法院裁准彈劾案，尹錫悅將確定下台，需在60天內舉行總統選舉。

根據韓國當地媒體報導，憲法法院預訂16日上午開會討論尹錫悅彈劾案審理的時程表。