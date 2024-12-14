曾高喊「無法坐視法治體系崩壞」 尹錫悅政治生涯重摔硬著陸

韓國國會今天下午4時以300票中204票贊成通過總統尹錫悅彈劾案，起初以剛正聞名，這名曾高喊「無法坐視法治體系崩壞」的前檢察官，最終因違反憲法精神遭彈劾。

尹錫悅出生於1960年，父母都是大學教授，他在1979年考上韓國第一學府首爾大學法律系，但因司法考試不順利，甚至同學都已經當上檢察總長，他才取得檢察官資格、從基層幹起。

踏入政界前的檢察官尹錫悅形象剛直，擔任檢察官初期就因調查貪腐案件與內閣意見相左，2013年又因主導調查國家情報局涉入操縱輿論案件，得罪不少保守派掌權人，被以疏漏向上級報告為由降職下放地方高等檢查廳，擔任一般檢察官。

但在前總統朴槿惠2016年爆出閨密干政案，遭彈劾下台，進步派總統文在寅上台後，隨即任命尹錫悅為首爾中央地方檢察廳檢察長，指揮調查李明博及朴槿惠政府貪腐案；尹錫悅之後又獲升任檢察總長，但之後因與法務部長秋美愛矛盾激化，在尹錫悅在2021年3月高呼「無法坐視韓國憲法精神與法治體系繼續崩壞」，辭去檢察總長一職。

尹錫悅與進步派政府決裂後，沒多久就決定與當時尋求政黨輪替的保守派在野黨國民力量合作，角逐總統大位。當時他以維護民主法治及世代公平價值的口號，瞄準爭取不滿當時政府「專制壟斷」的選民支持。

但好景不常，尹錫悅競選期間不僅因缺乏從政經驗及多次失言遭質疑，之後又連續爆出涉嫌以刑事起訴干預選舉、信仰巫術，以及家人學歷造假、詐騙等醜聞，加上與時任國民力量黨代表李俊錫內鬨，導致支持度一度大跌。

雖然最終尹錫悅仍打敗對手、共同民主黨候選人李在明，但得票率48.56%未過半數，兩人差距僅24.7萬多票，少於無效票數30.7萬票。

尹錫悅2022年剛上任時支持率還有52%，但3個月內就因為搬遷總統辦公室、妻子金建希及岳母偽造文書等爭議大跌至24%，但他並未表現出深切檢討的態度，該年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西亞洲巡訪來到韓國時，甚至以休假為由，未接見裴洛西，引起新一波罵戰。

次月，尹錫悅出訪美國時被媒體拍到疑似在提到美國總統拜登與國會議員時說粗話，因此與韓國MBC電視台槓上，疑似失言之餘還惹出干預新聞自由爭議。

各種爭議風波不斷，加上經濟民生表現不佳，尹錫悅的施政支持度一路下滑，其中不得不提的一大爭議便是他的夫人金建希。

在尹錫悅競選總統期間，金建希被揭露碩博士論文有4成以上為抄襲，尹錫悅就任總統後，她又接連爆出操縱股價、收受名牌包，與尹錫悅涉嫌介入選舉等違法情事，在國會占有多數席次的在野黨提出針對金建希的特檢案，卻3度被尹錫悅行使「再議要求權」否決。

尹錫悅近乎包庇的行為被認為濫用否決權，而他在3日晚間突襲發布緊急戒嚴，更成為導致他被彈劾的最後一根稻草。

尹錫悅3日晚間以在野黨占有多數席次優勢的國會，屢次藉彈劾及阻擋預算案通過擾亂國政為由，宣布緊急戒嚴，但執政黨國民力量黨魁韓東勳卻立即表態反對，國會議員不分朝野快速趕到國會議場，表決通過要求解除戒嚴，從尹錫悅發表戒嚴到隔日凌晨宣布解除僅約6小時。

解除戒嚴後，在野隨即發動彈劾攻勢，國民力量始終維持反對彈劾的統一立場，但隨著尹錫悅指示軍方抓捕政界人士等詳細經過曝光，尹錫悅發表談話宣稱戒嚴的正當性，包括國民力量黨魁韓東勳在內的部分執政黨議員逐漸倒戈，轉向支持彈劾尹錫悅。

7日的第一次彈劾案表決因國民力量集體離席未能通過門檻，在野黨利用本會期結束後的臨時會克服「一事不再議」原則，再次提出彈劾案，在今天以204票贊成通過。考慮到泛在野議員全數表態支持，推測國民力量至少12人投下贊成票。

彈劾案通過後將交由憲法法庭在180天內做出裁定，期間由總理韓悳洙將擔任總統權力代理人。若憲法法庭裁定接受彈劾決定，尹錫悅將根據憲法被免職，並且須在60天內舉行總統選舉；如果憲法法院駁回彈劾案，彈劾案將立即作廢，尹錫悅將恢復執政。