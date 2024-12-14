南韓戒嚴風波延燒 前防諜司令官呂寅兄涉下令「逮朝野人士」今被捕
韓國檢察廳負責調查3日總統尹錫悅頒布緊急戒嚴令相關事件的特別偵查本部今天表示，涉協助尹錫悅實行戒嚴的前國軍防諜司令官呂寅兄已被捕。稍早韓國國會通過了尹錫悅彈劾案。
韓聯社報導，呂寅兄當時涉嫌在前國防部長金龍顯的指揮下，派遣部隊至國會和中央選舉管理委員會，並下令逮捕朝野主要政治人士。
如今呂寅兄成為繼金龍顯後，第2位遭到韓檢特別偵查本部逮捕的關鍵人物。
除此之外，首爾中央法院昨晚也已對涉入戒嚴事件的國家警察廳長趙志浩和首爾警察廳長金峰植批准逮捕令。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言