聽新聞
0:00 / 0:00
尹錫悅遭彈劾後接任代理總統 南韓總理韓悳洙心情沉重：盡力穩定政府
南韓總統尹錫悅14日因試圖實施戒嚴遭國會通過彈劾後暫停職權，很快就會根據憲法接任代理總統的總理韓悳洙向記者表示，將竭盡全力穩定政局。
韓悳洙是南韓史上第三位代行總統職權的總理。
韓聯社報導，在國會通過尹錫悅的彈劾動議後，韓悳洙在中央政府首爾辦公大樓受訪時坦言「心情非常沉重」，但「在這個困難時期，我將竭盡全力穩定地管理國政」。據報導，韓悳洙已下令軍方強化安保態勢。
韓聯社指出，彈劾決議文送達總統辦公室時，尹錫悅就正式暫停職權，韓悳洙則會就任「大統領權限代理」、代行總統職責。他計畫召開臨時內閣會議，並發表國民談話。
尹錫悅將自南韓當地時間晚上7時24分起暫停職權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言