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尹錫悅遭彈劾後接任代理總統 南韓總理韓悳洙心情沉重：盡力穩定政府

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總理韓悳洙（中）4日在首爾的政府大樓開會議後，跟其他部長一起離開。資料照片。美聯社
南韓總理韓悳洙（中）4日在首爾的政府大樓開會議後，跟其他部長一起離開。資料照片。美聯社

南韓總統尹錫悅14日因試圖實施戒嚴遭國會通過彈劾後暫停職權，很快就會根據憲法接任代理總統的總理韓悳洙向記者表示，將竭盡全力穩定政局。

韓悳洙是南韓史上第三位代行總統職權的總理。

韓聯社報導，在國會通過尹錫悅的彈劾動議後，韓悳洙在中央政府首爾辦公大樓受訪時坦言「心情非常沉重」，但「在這個困難時期，我將竭盡全力穩定地管理國政」。據報導，韓悳洙已下令軍方強化安保態勢。

韓聯社指出，彈劾決議文送達總統辦公室時，尹錫悅就正式暫停職權，韓悳洙則會就任「大統領權限代理」、代行總統職責。他計畫召開臨時內閣會議，並發表國民談話。

尹錫悅將自南韓當地時間晚上7時24分起暫停職權。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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