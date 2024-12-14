尹錫悅遭彈劾後接任代理總統 南韓總理韓悳洙心情沉重：盡力穩定政府

南韓總統尹錫悅14日因試圖實施戒嚴遭國會通過彈劾後暫停職權，很快就會根據憲法接任代理總統的總理韓悳洙向記者表示，將竭盡全力穩定政局。

韓悳洙是南韓史上第三位代行總統職權的總理。

韓聯社報導，在國會通過尹錫悅的彈劾動議後，韓悳洙在中央政府首爾辦公大樓受訪時坦言「心情非常沉重」，但「在這個困難時期，我將竭盡全力穩定地管理國政」。據報導，韓悳洙已下令軍方強化安保態勢。

韓聯社指出，彈劾決議文送達總統辦公室時，尹錫悅就正式暫停職權，韓悳洙則會就任「大統領權限代理」、代行總統職責。他計畫召開臨時內閣會議，並發表國民談話。

尹錫悅將自南韓當地時間晚上7時24分起暫停職權。