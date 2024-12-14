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「旅程暫時停下」尹錫悅遭國會通過彈劾 發聲喊：絕不放棄

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓總統尹錫悅。圖／路透
南韓總統尹錫悅。圖／路透

南韓國會14日通過總統尹錫悅彈劾動議，將使其總統職務停職。英國廣播公司（BBC）報導，尹錫悅稍早聲明說，他的旅程目前雖然暫時停下，但他過去2年半以來走過、通往未來的旅程絕對不會停止。

2022年5月就職的尹錫悅說，「我絕不會放棄，我會將你們的批評、讚美和支持放在心中，並將為了國家盡力直到最後」。

【中央社／東京14日專電】

韓國國會今天通過總統尹錫悅彈劾案，暫停尹錫悅所有總統職權。尹錫悅隨後發表談話稱，「儘管我暫時停下腳步，但過去兩年半我與國民一起走過，通往未來的旅程絕不能停止，我絕不會放棄」。

韓國國會下午4時（台北時間下午3時）召開全體會議，在出席的300名議員中，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效，通過彈劾案。

尹錫悅隨後對全體國民發表談話。他表示：「今天看到國會通過彈劾案，我回想起在2021年6月29日第一次宣布參政時的情景。這個國家的自由民主和法治已經崩潰。個體經營者的絕望和年輕人的挫折充斥著整個國家。我懷抱對人民的強烈願望投身於政治。此後，我沒有一刻休息，傾盡全力工作。」

他表示：「成為總統後，我與民眾面對面，看到前政府的政策讓小商戶和個體經營者發出悲鳴，高額房貸則讓青年和市民們發出呻吟。然而，當我冷靜傾聽並逐步解決這些問題時，我感到無與倫比的幸福。」

尹錫悅說：「隨著出口回升、經濟重拾活力，溫暖的氣息開始蔓延。我恢復了崩潰的核能系統，甚至將核電出口到其他國家。為了未來，我推行過去政府害怕選舉不利而未能做到的4大改革。」

他表示：「當我為人民思考並推動的政策受到阻礙時，我感到焦慮、夜不能眠。為恢復韓美日合作，拓寬全球外交視野，我日以繼夜努力。當我帶著韓國第一號銷售員的身分走遍全世界並取得成果時，我感到無比的巨大成就感。看到韓國的國際地位不斷提高，安保和經濟更加穩固，我忘記了疲憊。」

尹錫悅說：「現在，那段艱辛卻幸福、困難卻有收穫的旅程暫時停止。擔心迄今的一切努力會白費，我感到沮喪。儘管我暫時停下腳步，但過去兩年半我與國民一起走過，通往未來的旅程絕不能停止，我絕不會放棄。我會把大家的批評、讚揚、支持銘記在心，並盡力而為，為了國家奉獻至最後一刻。」

韓國憲法規定，憲法法院須在180天內，也就是明年6月中旬前，宣布是否彈劾總統。如果憲法法院接受國會的彈劾決定，尹錫悅將根據憲法被免職，並且須在60天內舉行總統選舉；如果憲法法院駁回彈劾案，彈劾案將立即作廢，尹錫悅將恢復執政。

在憲法法院作出決定前，總理韓悳洙將擔任總統權力代理人，接管憲法和法律賦予的所有權力，包括軍隊指揮權、宣布戒嚴權、條約簽訂和批准權等。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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